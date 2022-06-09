У Харкові чути вибухи
Оновлено о 01:12. Місцеві мешканці Харкова повідомляють про вибухи.
Оновлено о 23:06 8 червня. За даними Telegram-каналу Харків LIVE, вибух чули у всіх районах міста. Поки що невідомо, що саме стало його причиною.
О 23:02 у місті та області оголосили повітряну тривогу. Жителів закликають ховатися в укриттях та бомбосховищах для власної безпеки.
Як повідомляє видання Суспільне Харків, за попередніми даними, під обстріл потрапила територія на заході міста, а очевидці повідомляють про пожежу.
Згодом, близько 0:59 9 червня, у соцмережах знов повідомили про вибухи у місті.
Наразі офіційної інформації щодо вибухів у Харкові немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 106-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Фото: ДСНС
Джерела: Суспільне Харків, Україна 24