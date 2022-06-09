Червень, 09 в 1:14

Оновлено о 01:12. Місцеві мешканці Харкова повідомляють про вибухи.

Оновлено о 23:06 8 червня. За даними Telegram-каналу Харків LIVE, вибух чули у всіх районах міста. Поки що невідомо, що саме стало його причиною.

О 23:02 у місті та області оголосили повітряну тривогу. Жителів закликають ховатися в укриттях та бомбосховищах для власної безпеки.

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Як повідомляє видання Суспільне Харків, за попередніми даними, під обстріл потрапила територія на заході міста, а очевидці повідомляють про пожежу.

Згодом, близько 0:59 9 червня, у соцмережах знов повідомили про вибухи у місті.

Наразі офіційної інформації щодо вибухів у Харкові немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 106-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Фото: ДСНС

Джерела: Суспільне Харків, Україна 24