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З’явились черги: на залізничному вокзалі Києва запровадили огляд речей

Юля Захарченко, редакторка стрічки
З’явились черги: на залізничному вокзалі Києва запровадили огляд речей
Фото: УНІАН

У Києві на Центральному залізничному вокзалі посилили заходи для безпеки пасажирів. Укрзалізниця запровадила огляд речей, через що утворились значні черги.

За даними українських ЗМІ, на обох входах на вокзал встановили комплексну систему огляду. Зокрема, два стаціонарні металошукачі (так звані рамки), чотири рентгенотелевізійні інтроскопи, ручні металодетектори та мобільну рентгенотелевізійну установку.

Очевидці розповіли українським журналістам, що нові заходи призвели до великих черг на вхід до вокзалу. Нововведення про посилений огляд речей не анонсували заздалегідь, тож багато пасажирів не розрахували час та могли запізнитися на потяг.

Зараз дивляться

Компанія Укрзалізниця офіційно не повідомляла про причини посилення заходів для безпеки у Києві на Центральному залізничному вокзалі.

Варто зазначити, що на території України діє воєнний стан до 23 серпня. Відповідне рішення ухвалила Верховна Рада 22 травня.

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Джерело: BBC Україна
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