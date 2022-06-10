Дитячі виплати 2022: яка грошова допомога передбачена в Україні
Кожна родина, яка має дітей, отримує на них певні соціальні виплати. До цієї грошової допомоги належать виплати на дітей при народженні, державні аліменти, допомога матерям-одиначкам та багатодітним сім’ям, а також грошові виплати дітям-сиротам та допомога дітям з інвалідністю.
Які виплати на дитину передбачені в Україні у 2022 році – дізнавалися Факти ICTV.
Виплати при народженні дитини
Допомога від держави при народженні малюка становить 41 280 грн. Проте повну суму дають не одразу.
Спочатку виплачують першу частину допомоги – 10 320 грн, далі рівними частинами протягом трьох років щомісяця перераховують 860 грн.
До речі, таку ж допомогу надають і при усиновленні дитини.
Крім традиційного паперового варіанту в 2022 році працює спеціальна послуга Є-Малятко. Батькам необхідно надіслати заявку та отримати кілька послуг відразу:
- реєстрація народження дитини та її місця проживання;
- призначення допомоги при народженні дитини;
- призначення допомоги багатодітним сім’ям.
Також при народженні дитини передбачена допомога у вигляді Пакунку малюка. Він включає в себе найнеобхідніші речі для дитини, але батьки можуть отримати його грошима.
Для цього необхідно оформити відповідну заявку в додатку Дія. Еквівалентна сума пакунку – 6 300 грн.
До речі, у 2022 році розмір допомоги при вагітності та пологах зріс до 620,25 грн.
Право на таку допомогу мають:
- неповнолітні (потрібна довідка з місця навчання);
- жінки, які були звільнені у зв’язку з ліквідацією підприємства (необхідна довідка ліквідаційної комісії);
- аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки ЗВО I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів (треба довідка з місця навчання);
- безробітні (необхідна довідка з центру зайнятості);
- жінки-військовослужбовці (ЗСУ, СБУ, поліція, Державна прикордонна служба тощо).
Виплати матерям-одиначкам
Допомога одиноким матерям розраховується як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Максимальний розмір допомоги на дітей одиноким матерям у 2022 році:
- на дітей до 6 років – 2,1 тис. грн;
- на дітей від 6 до 18 років – 2 618 грн;
- на студентів стаціонару віком від 18 до 23 років – 2 481 грн.
Виплати аліментів на дитину
Якщо батьки ухиляються від сплати аліментів, то тоді призначається соціальна допомога на дітей у розмірі різниці між 50% прожиткового мінімуму дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу.
Мінімальний розмір аліментів на дітей:
- до шести років – 1 050 грн;
- до вісімнадцяти років – 1 309 грн.
Допомоги на дітей, над якими встановлено опіку
Держава виплачує таку допомогу опікунам дітей, які позбавлені батьківського піклування. Гроші є власністю дитини.
Максимальний розмір такої допомоги теж зріс у 2022 році:
- на дітей до 6 років – 5 250 грн (якщо дитина з інвалідністю, то 7 350 грн);
- на дітей від 6 до 18 років – 6 тис. 545 грн (9 163 грн, якщо дитина з інвалідністю).
Виплати на дитину з інвалідністю
Особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю держава надає соціальну допомогу, а людям, які піклуються про них, — надбавку на догляд.
Право на допомогу мають особи з інвалідністю з дитинства I, II, III групи та діти з інвалідністю віком до 18 років.
Таку допомогу призначають у таких розмірах:
- особам з інвалідністю з дитинства I групи — 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: з 01.01.2022 — 1 934,00 грн, з 01.07.2022 — 2 027,00 грн, з 01.12.2022 — 2 093,00 грн;
- особам з інвалідністю з дитинства II групи — 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: з 01.01.2022 — 1 547,20 грн, з 01.07.2022 — 1 621,60 грн, з 01.12.2022 — 1 674,40 грн;
- особам з інвалідністю III групи — 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: з 01.01.2022 — 1 160,40 грн, з 01.07.2022 — 1 216,20 грн, з 01.12.2022 — 1 255,8 0 грн;
- дітям з інвалідністю віком до 18 років — 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: з 01.01.2022 — 1 353,80 грн, з 01.07.2022 – 1 418,90 грн, з 01.12.2022 — 1 465,10 грн.
Розмір допомоги на тяжкохворих дітей, яким не встановлено інвалідність:
- до 6 років – 4,2 тис. грн;
- від 6 до 18 років – 5 236 грн.
Виплати на дітей ВПО
Така допомога надається дітям, які разом з батьками стали внутрішньо переміщеними особами через повномасштабну війну в Україні.
Для осіб з інвалідністю та дітей сума щомісячних виплат 3 тис. грн.