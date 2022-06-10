Червень, 10 в 13:43

Кожна родина, яка має дітей, отримує на них певні соціальні виплати. До цієї грошової допомоги належать виплати на дітей при народженні, державні аліменти, допомога матерям-одиначкам та багатодітним сім’ям, а також грошові виплати дітям-сиротам та допомога дітям з інвалідністю.

Які виплати на дитину передбачені в Україні у 2022 році – дізнавалися Факти ICTV.

Виплати при народженні дитини

Допомога від держави при народженні малюка становить 41 280 грн. Проте повну суму дають не одразу.

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Спочатку виплачують першу частину допомоги – 10 320 грн, далі рівними частинами протягом трьох років щомісяця перераховують 860 грн.

До речі, таку ж допомогу надають і при усиновленні дитини.

Крім традиційного паперового варіанту в 2022 році працює спеціальна послуга Є-Малятко. Батькам необхідно надіслати заявку та отримати кілька послуг відразу:

реєстрація народження дитини та її місця проживання;

призначення допомоги при народженні дитини;

призначення допомоги багатодітним сім’ям.

Також при народженні дитини передбачена допомога у вигляді Пакунку малюка. Він включає в себе найнеобхідніші речі для дитини, але батьки можуть отримати його грошима.

Для цього необхідно оформити відповідну заявку в додатку Дія. Еквівалентна сума пакунку – 6 300 грн.

До речі, у 2022 році розмір допомоги при вагітності та пологах зріс до 620,25 грн.

Право на таку допомогу мають:

неповнолітні (потрібна довідка з місця навчання);

жінки, які були звільнені у зв’язку з ліквідацією підприємства (необхідна довідка ліквідаційної комісії);

аспірантки, докторантки, клінічні ординатори, студентки ЗВО I-IV рівня акредитації та професійно-технічних навчальних закладів (треба довідка з місця навчання);

безробітні (необхідна довідка з центру зайнятості);

жінки-військовослужбовці (ЗСУ, СБУ, поліція, Державна прикордонна служба тощо).

Виплати матерям-одиначкам

Допомога одиноким матерям розраховується як різниця між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Максимальний розмір допомоги на дітей одиноким матерям у 2022 році:

на дітей до 6 років – 2,1 тис. грн;

на дітей від 6 до 18 років – 2 618 грн ;

; на студентів стаціонару віком від 18 до 23 років – 2 481 грн.

Виплати аліментів на дитину

Якщо батьки ухиляються від сплати аліментів, то тоді призначається соціальна допомога на дітей у розмірі різниці між 50% прожиткового мінімуму дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім’ї в розрахунку на одну особу.

Мінімальний розмір аліментів на дітей:

до шести років – 1 050 грн;

до вісімнадцяти років – 1 309 грн.

Допомоги на дітей, над якими встановлено опіку

Держава виплачує таку допомогу опікунам дітей, які позбавлені батьківського піклування. Гроші є власністю дитини.

Максимальний розмір такої допомоги теж зріс у 2022 році:

на дітей до 6 років – 5 250 грн (якщо дитина з інвалідністю, то 7 350 грн );

(якщо дитина з інвалідністю, то ); на дітей від 6 до 18 років – 6 тис. 545 грн (9 163 грн, якщо дитина з інвалідністю).

Виплати на дитину з інвалідністю

Особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю держава надає соціальну допомогу, а людям, які піклуються про них, — надбавку на догляд.

Право на допомогу мають особи з інвалідністю з дитинства I, II, III групи та діти з інвалідністю віком до 18 років.

Таку допомогу призначають у таких розмірах:

особам з інвалідністю з дитинства I групи — 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: з 01.01.2022 — 1 934,00 грн , з 01.07.2022 — 2 027,00 грн, з 01.12.2022 — 2 093,00 грн ;

— 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: з 01.01.2022 — , з 01.07.2022 — з 01.12.2022 — ; особам з інвалідністю з дитинства II групи — 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: з 01.01.2022 — 1 547,20 грн , з 01.07.2022 — 1 621,60 грн , з 01.12.2022 — 1 674,40 грн;

— 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: з 01.01.2022 — , з 01.07.2022 — , з 01.12.2022 — особам з інвалідністю III групи — 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: з 01.01.2022 — 1 160,40 грн , з 01.07.2022 — 1 216,20 грн , з 01.12.2022 — 1 255,8 0 грн ;

— 60% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: з 01.01.2022 — , з 01.07.2022 — , з 01.12.2022 — ; дітям з інвалідністю віком до 18 років — 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність: з 01.01.2022 — 1 353,80 грн, з 01.07.2022 – 1 418,90 грн, з 01.12.2022 — 1 465,10 грн.

Розмір допомоги на тяжкохворих дітей, яким не встановлено інвалідність:

до 6 років – 4,2 тис. грн ;

; від 6 до 18 років – 5 236 грн.

Виплати на дітей ВПО

Така допомога надається дітям, які разом з батьками стали внутрішньо переміщеними особами через повномасштабну війну в Україні.

Для осіб з інвалідністю та дітей сума щомісячних виплат 3 тис. грн.