Карта бойових дій на 10.06.2022 – ситуація на фронті
Російські війська продовжували бої за промзону комбінату Азот у Сєвєродонецьку під прикриттям вогню важкої артилерії.
Карта бойових дій в Україні на 10.06.2022
Російські війська досягли незначних успіхів на північ від Слов’янська, але постануть перед труднощами під час штурму самого міста через тактичні проблеми, пов’язані з форсуванням річки Сіверський Донець.
На Волинському та Поліському напрямках бригади внутрішніх військ МВС Білорусі залучені до охорони кордону.
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На Сіверському напрямку противник обстріляв з мінометів райони населених пунктів Середина-Буда, Рожковичі, Сеньківка та Сопич.
На Слобожанському напрямку противник силами до 30 батальйонних тактичних груп веде бойові дії.
Втрати РФ у війні в Україні:
- Особового складу – 31 900 осіб,
- танків ‒ 1409 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3450 (+12) од,
- артилерійських систем – 712 (+1) од,
- РСЗВ – 222 (+9) од,
- засобів ППО – 97 (+1) од,
- літаків – 212 (+0) од,
- гелікоптерів – 178 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 572 (+10),
- крилатих ракет – 125 (+0),
- кораблів /катерів – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 (+17) од,
- спеціальної техніки – 54 (+1).
Нагадаємо, що війна в Україні триває 107-й день.
Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW
Фото: Генштаб ЗСУ, ISW