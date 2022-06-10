Червень, 10 в 8:42

Російські війська продовжували бої за промзону комбінату Азот у Сєвєродонецьку під прикриттям вогню важкої артилерії.

Карта бойових дій в Україні на 10.06.2022

Російські війська досягли незначних успіхів на північ від Слов’янська, але постануть перед труднощами під час штурму самого міста через тактичні проблеми, пов’язані з форсуванням річки Сіверський Донець.

На Волинському та Поліському напрямках бригади внутрішніх військ МВС Білорусі залучені до охорони кордону.

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На Сіверському напрямку противник обстріляв з мінометів райони населених пунктів Середина-Буда, Рожковичі, Сеньківка та Сопич.

На Слобожанському напрямку противник силами до 30 батальйонних тактичних груп веде бойові дії.

Втрати РФ у війні в Україні:

Особового складу – 31 900 осіб,

танків ‒ 1409 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 3450 (+12) од,

артилерійських систем – 712 (+1) од,

РСЗВ – 222 (+9) од,

засобів ППО – 97 (+1) од,

літаків – 212 (+0) од,

гелікоптерів – 178 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 572 (+10),

крилатих ракет – 125 (+0),

кораблів /катерів – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 (+17) од,

спеціальної техніки – 54 (+1).

Нагадаємо, що війна в Україні триває 107-й день.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW