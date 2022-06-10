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Факти / Україна / Суспільство

Карта бойових дій на 10.06.2022 – ситуація на фронті

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Карта бойових дій на 10.06.2022 – ситуація на фронті

Російські війська продовжували бої за промзону комбінату Азот у Сєвєродонецьку під прикриттям вогню важкої артилерії.

Карта бойових дій в Україні на 10.06.2022

ISW

Російські війська досягли незначних успіхів на північ від Слов’янська, але постануть перед труднощами під час штурму самого міста через тактичні проблеми, пов’язані з форсуванням річки Сіверський Донець.

На Волинському та Поліському напрямках бригади внутрішніх військ МВС Білорусі залучені до охорони кордону.

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На Сіверському напрямку противник обстріляв з мінометів райони населених пунктів Середина-Буда, Рожковичі, Сеньківка та Сопич.

На Слобожанському напрямку противник силами до 30 батальйонних тактичних груп веде бойові дії.

Втрати РФ у війні в Україні:

  • Особового складу – 31 900 осіб,
  • танків ‒ 1409 (+11) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3450 (+12) од,
  • артилерійських систем – 712 (+1) од,
  • РСЗВ – 222 (+9) од,
  • засобів ППО – 97 (+1) од,
  • літаків – 212 (+0) од,
  • гелікоптерів – 178 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 572 (+10),
  • крилатих ракет – 125 (+0),
  • кораблів /катерів – 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 (+17) од,
  • спеціальної техніки – 54 (+1).

Нагадаємо, що війна в Україні триває 107-й день.

Джерело: Генштаб ЗСУ, ISW

Фото: Генштаб ЗСУ, ISW

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