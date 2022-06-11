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Факти / Україна / Суспільство

На Херсонщині ліквідовано розвідників полку Ахмат, РФ залучила на війну найманців з Сирії – Арестович

Юля Захарченко, редакторка стрічки
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Олексій Арестович
Фото: Офіс президента

Російська Федерація залучила для повномасштабної війни проти України арабських найманців, найімовірніше з Сирії. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін Live.

– Населений пункт Чкалове, Херсонська область. Перша підтверджена наявність арабських найманців в Україні, ймовірно, сирійці, – зазначив Арестович.

За його словами, арабські найманці потрапили під вогонь артилерії Збройних сил України та зазнали значних втрат: щонайменше понад 200 ліквідованих осіб.

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До того ж українські захисники ліквідували розвідувальну групу полку поліції спеціального призначення імені Ахмата-Хаджі Кадирова МВС у Чеченській Республіці.

– Є такий полк Ахмат. Розвідувальну групу цього полку наш спецназ “в нуль”. Багато подій відбувається. Наші партизани сильно активувались, – наголосив Арестович.

У Херсонській області військові країни-агресора зазнають значних втрат. Відомо про двох вбитих російських генералів, один з яких був відповідальним за організацію псевдореферендуму на Херсонщині.

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