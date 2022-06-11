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Факти / Україна / Суспільство

На Сумщині змінили правила продажу алкоголю: коли та що можна купити

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
алкоголь,
Фото: Depositphotos

В Сумській області змінюються правила реалізації алкогольних напоїв. Вони діятимуть на всій території області.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

– Сьогодні разом з рестораторами, представниками торговельних мереж, контролюючих і правоохоронних органів дійшли спільної згоди у цьому питанні, — зазначив він.

За його словами, у магазинах придбати пиво, слабоалкогольні напої та вино можна буде щоденно:

Зараз дивляться
  • у будні — з 11.00 до 19.00;
  • у вихідні, як і до цього, магазини продаватимуть алкоголь будь-якої міцності у години своєї роботи.

У барах, ресторанах, кафе алкоголь можна буде вживати протягом всього тижня з 11.00 до 21.00.

Він наголосив, що людям у військовій формі відпускати алкоголь заборонено.

Нововведення почнуть діяти на всій території області з часу опублікування офіційного розпорядження (попередньо з наступного вівторка, 14 червня).

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Нагадаємо, що 4 червня російські війська завдали ракетних ударів по місцевій інфраструктурі Сумської області. Внаслідок ворожого авіаобстрілу пошкоджені будинки в одному з населених пунктів.

Джерело: Дмитро Живицький

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