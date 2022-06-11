На Сумщині змінили правила продажу алкоголю: коли та що можна купити
В Сумській області змінюються правила реалізації алкогольних напоїв. Вони діятимуть на всій території області.
Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.
– Сьогодні разом з рестораторами, представниками торговельних мереж, контролюючих і правоохоронних органів дійшли спільної згоди у цьому питанні, — зазначив він.
За його словами, у магазинах придбати пиво, слабоалкогольні напої та вино можна буде щоденно:
- у будні — з 11.00 до 19.00;
- у вихідні, як і до цього, магазини продаватимуть алкоголь будь-якої міцності у години своєї роботи.
У барах, ресторанах, кафе алкоголь можна буде вживати протягом всього тижня з 11.00 до 21.00.
Він наголосив, що людям у військовій формі відпускати алкоголь заборонено.
Нововведення почнуть діяти на всій території області з часу опублікування офіційного розпорядження (попередньо з наступного вівторка, 14 червня).
Нагадаємо, що 4 червня російські війська завдали ракетних ударів по місцевій інфраструктурі Сумської області. Внаслідок ворожого авіаобстрілу пошкоджені будинки в одному з населених пунктів.
Джерело: Дмитро Живицький