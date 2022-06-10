Червень, 10 в 10:58

Політтехнологу затриманого олігарха Віктора Медведчука повідомили про підозру у державній зраді.

Про це повідомляє СБУ.

У спецслужбі наголошують, що після проведення комплексної судової психолого-лінгвістичної експертизи масиву доказів, які зібрали співробітники СБУ, виплило, що риторика та діяльність політтехнолога були спрямовані на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України.

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У повідомленні СБУ не вказується ім’я політтехнолога, проте відомо, що соратником і політтехнологом Медведчука був Михайло Погребинський.

Так, 26 березня правоохоронці провели обшук у квартирі політтехнолога Михайла Погребинського в Києві. За інформацією деяких ЗМІ, після цього Погребинський начебто залишив територію України.

Слідчі заявили, що очолюваний ним Київський центр політичних досліджень і конфліктології на постійній основі вивчав настрої українського суспільства, а інформацію потім передавали до Росії для планування політики щодо України.

У СБУ наголошують, що під час обшуків вилучили речі та документи, що підтверджують зв’язки політтехнолога з РФ, зокрема: аналітичні матеріали щодо проведення “денацифікації та демілітаризації України”.

– Наразі здійснюється комплекс заходів щодо можливого використання цих матеріалів під час планування повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Встановлено, що фігурант був пов’язаний зі співробітниками спецслужб країни-агресора, які діяли в Україні під прикриттям дипломатичних посад, – наголошують в СБУ.

Крім того, у спецслужбі зазначають, що Погребинський неодноразово брав участь у пропагандистських програмах на російському телебаченні.

Наразі чоловікові заочно оголошено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Нагадаємо, що Віктора Медведчука 12 квітня затримали співробітники СБУ після його втечі з-під домашнього арешту. Згодом Личаківський районний суд Львова відправив його під арешт без права внесення застави.

У 2021 році Медведчуку оголосили підозру у держзраді, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів у окупованому Криму. Одна зі справ стосується також організації схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій Донбасу.

ДБР 2 червня завершило розслідування у справі про держзраду та замах на розграбування національних цінностей. Обвинувальний акт у справі передали до суду.