Червень, 10 в 19:10

Польща змінила правила перетину державного кордону для українців, які їдуть з домашніми улюбленцями. Тепер громадяни зобов’язані дотримуватися певних вимог, які тимчасово скасували у Польщі після повномасштабного вторгнення російської армії на територію України.

За даними Головної ветеринарної інспекції Польщі, тепер для перетину кордону з котами, собаками та тхорами потрібні:

довідка про вакцинацію тварини від сказу;

правильна ідентифікація домашнього улюбленця мікрочипом;

документ про пройдений тест на перевірку рівня антитіл проти сказу;

чинний паспорт з країн Європейського Союзу або сертифікат щодо стану здоров’я зразка, встановленого чинним законодавством.

Громадяни України можуть безкоштовно вакцинувати свого домашнього улюбленця від сказу та провести маркування під час перетину кордону з Польщею.

Зараз дивляться

Якщо тварині менш ніж вісім тижнів, можна обійтися без вакцинації та маркування, однак необхідно мати дозвіл на проїзд.

Якщо тварину супроводжують не тимчасово переміщені особи або люди, які подорожують на постійній основі, тоді власники домашнього улюбленця мають виконати всі стандартні правила перетину кордону.