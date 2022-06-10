Червень, 10 в 18:58

У Запорізькій області запроваджують подовжену комендантську годину. Вона почнеться о 22.00 11 червня 2022 року та закінчиться о 05.00 13 червня 2022 року.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

– Зважаючи на активні бойові дії, що ведуться в області та враховуючи реальну загрозу життю і безпеці людей, а також для забезпечення громадського порядку під час святкування Трійці у 2022 році обласною військовою адміністрацією прийнято рішення про введення подовженої комендантської години в окремих районах області, – зазначив Старух.

Подовжена комендантська година діятиме на території Василівського, Бердянського, Мелітопольського та Пологівського районів.

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Нагадаємо, що під час комендантської години заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях без спецперепусток.

Водночас у Чернігівській області 7 червня скоротили комендантську годину. Тепер вона триватиме з 23.00 до 4.00.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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Джерело: Олександр Старух