Ворога колошматили на кожній вулиці: командир 92 бригади розповів, як втримали Харків

Червень, 10 в 17:37

На початку повномасштабної війни бої в Харкові йшли “буквально на кожній вулиці”, і в них брали участь як військові, так і цивільні.

Про це розповів командир 92-ї окремої механізованої бригади ім. кошового отамана Івана Сірка Павло Федосенко, повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у Facebook.

Ця бригада разом з іншими підрозділами утримувала оборону Харкова, а зараз бере участь у контрнаступі, відтісняючи ворога до межі Харківської області.

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– Після цього надійшла команда зайняти оборону по периметру Харкова. Вночі підрозділи перегрупувалися, а вже зранку зайняли оборону вздовж кільцевої дороги. На той момент у місті точилися вуличні бої. За Харків билися усі: і військові, і цивільні. Ворога колошматили буквально на кожній вулиці. Надзвичайно важливо було перехопити ініціативу в перші 10 днів, що ми й зробили. Вибили росіян з міста, нормально закріпилися, і все – вони втратили момент раптовості та зрозуміли, що більше до міста їм не пробитися, – розповів він.

Федосенко впевнений, що тоді усі вперше відчули, що не така страшна російська армія, як здавалося.

— Росіяни – це армія варварів та мародерів. Коли ми вибивали росіян з Циркунів, наприклад, вони там кидали своїх поранених, особовий склад. Натомість на техніку вантажили пральні машини тощо і тікали з цим награбованим барахлом у бік Росії, – згадує комбриг.

За його словами, армія РФ воює максимальною кількістю танків, артилерії, перевищуючи українські спроможності в десятки разів. Він наголосив, що Україні необхідно більше зброї для ефективної оборони і наступальних дій.

Джерело: Валерій Залужний