Червень, 10 в 22:35

Після закінчення війни, яку розв’язала Росія проти України, українське суспільство зіштовхнеться з низкою економічних та демографічних проблем.

Про це повідомив директор Інституту соціології НАН України Євген Головаха в інтерв’ю одному з видань.

– Це проблеми економічні та демографічні. Останні пов’язані із втратою населення – насамперед чоловіків. Ще одна серйозна проблема — люди, які виїхали з України. Ну, а потім відновлення всієї інфраструктури, – зазначив він.

За словами експерта, якщо Україну підтримають західні країни, то в результаті, відтворюючи інфраструктуру, буде можливість її осучаснити. Адже до війни Україна переважно жила в умовах залишкової радянської інфраструктури.

Зараз дивляться

Він переконаний, що усе залежатиме від того, що саме відновлюватиметься у державі: інфраструктура чи корупція. Тому саме громадські організації мають за цим слідкувати.

Крім того, поділ суспільства теж може бути повоєнною проблемою.

– Зараз ми об’єдналися, і це дуже добре, але після війни можемо розслабитися, і виникнуть претензії тих, хто воював, до тих, хто не воював, тих, хто говорив виключно українською мовою, до тих, хто говорить “мовою агресора”, – попереджає Головаха.

Директор Інституту соціології каже, що лише три джерела можуть це регулювати: представники влади, ЗМІ та моральні авторитети країни. Вони можуть закликати до толерантності та консолідації на відбудові країни, а не на з’ясуванні внутрішніх відносин.