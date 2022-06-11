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Факти / Україна / Суспільство

Якщо в України сядуть батарейки, буде справжня енергетична криза – Зеленський

Ольга Тетеріна, редакторка розділу Здоров’я
Володимир Зеленський

Світ має підтримати Україну, адже вона зараз захищає не лише себе, але й цілу Європу від російської агресії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу перед студентами з Великої Британії.

– 107 днів поспіль наш народ героїчно протидіє агресії РФ. Наша незламність для багатьох стала загадкою і майже дивом, як оксфордський електричний дзвінок і його конструкція. Досі точно не відомо як це влаштовано і як працює. Так і Україна, яка чинить опір другій армії світу і захищає себе та Європу, – зазначив він.

Очільник держави наголосив, якщо в України сядуть батарейки –  це буде справжня енергетична криза на планеті.

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Крім того, Зеленський стверджує, що мета Росії – стерти українську історію та державність. Вони мають глобальну фобію свободи на державному рівні.

– Для них це незнайома, невідома, а тому сила, що дуже лякає. Навіть якщо свобода не в їхній, а в сусідній країні. Свобода поруч. Для РФ це небезпечно близько. Вона хоче це знищити. Але вона програє. Ми воюємо за своє майбутнє, вони – за чуже минуле, – додав він.

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Фото: ОП

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