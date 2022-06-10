ЗСУ ліквідували майже 32 тисячі окупантів – Генштаб
За минулу добу українські воїни ліквідували щонайменше 200 окупантів, тому загальна кількість знищених ворогів сягнула 31 900 осіб.
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
Крім того, минулої доби наші військові знищили чимало ворожої техніки, зокрема танків.
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Втрати РФ у війні в Україні:
- танків ‒ 1409 (+11) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3450 (+12) од,
- артилерійських систем – 712 (+1) од,
- РСЗВ – 222 (+9) од,
- засобів ППО – 97 (+1) од,
- літаків – 212 (+0) од,
- гелікоптерів – 178 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 572 (+10),
- крилатих ракет – 125 (+0),
- кораблів /катерів – 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 (+17) од,
- спеціальної техніки – 54 (+1).
Найбільших втрат російський ворог зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках.
У Генштабі повідомили, що окупанти мотострілецького підрозділу зі складу 1 армійського корпусу армії РФ у повному складі відмовилися від участі у бойових діях.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Фото: Генштаб ЗСУ