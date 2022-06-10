Червень, 10 в 9:10

За минулу добу українські воїни ліквідували щонайменше 200 окупантів, тому загальна кількість знищених ворогів сягнула 31 900 осіб.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Крім того, минулої доби наші військові знищили чимало ворожої техніки, зокрема танків.

Зараз дивляться

Втрати РФ у війні в Україні:

танків ‒ 1409 (+11) од,

бойових броньованих машин ‒ 3450 (+12) од,

артилерійських систем – 712 (+1) од,

РСЗВ – 222 (+9) од,

засобів ППО – 97 (+1) од,

літаків – 212 (+0) од,

гелікоптерів – 178 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 572 (+10),

крилатих ракет – 125 (+0),

кораблів /катерів – 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2438 (+17) од,

спеціальної техніки – 54 (+1).

Найбільших втрат російський ворог зазнав на Харківському та Бахмутському напрямках.

У Генштабі повідомили, що окупанти мотострілецького підрозділу зі складу 1 армійського корпусу армії РФ у повному складі відмовилися від участі у бойових діях.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Фото: Генштаб ЗСУ