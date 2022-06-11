Місяць арешту отримав киянин, який заперечував напад РФ на Україну

Червень, 11 в 13:08

Киянина, який заперечував збройну агресію РФ проти України та воєнні злочини російських військових на тимчасово окупованих територіях, вироком Подільського райсуду Києва засуджено до арешту терміном на один місяць.

Чоловік свою провину повністю визнав та щиро розкаявся, повідомляє Київська міська прокуратура.

Слідчі встановили, що обвинувачений з березня до квітня 2022 року, усвідомлюючи факт тимчасової окупації частини території України, у телефонних розмовах із українцями заперечував вбивства та зґвалтування мирного населення російськими військовослужбовцями, збройну агресію Росії проти України, розпочату ще у 2014 році.

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Обвинувальний вирок йому оголошено за ч. 1 ст. 436-2 КК України.