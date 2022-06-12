Хотів допомогти Україні: у бою за Сєвєродонецьк загинув солдат з Великої Британії
У бою за Сєвєродонецьк загинув колишній британський солдат Джордан Гетлі. У березні він приєднався до лав Збройних Сил України.
Про це повідомив його батько Дін Гетлі у соціальних мережах.
– Учора (10 червня) ми отримали жахливу новину про те, що наш син Джордан був застрелений і вбитий у місті Сєвєродонецьк в Україні, – зазначив він.
Дін Гетлі розповів, що його син у березні звільнився з британської армії, щоб продовжити кар’єру солдата в інших місцях.
– Розпочалася війна в Європі, тож, ретельно все обміркувавши, він поїхав в Україну, щоб допомогти, – каже він.
Після цього хлопець вилетів в Україну, щоб допомагати українцям відбиватися від російських військ і навчати українських солдатів.
Згідно з інформацією, яку має родина, Гетлі був застрелений в Сєвєродонецьку.
– Його побратими сказали, що любили його, як і ми, оскільки він змінив життя не однієї людини на краще – не лише воюючи, а й тренуючи українських військових, – зазначив його батько.
Джордан Гетлі – вже другий британець, що загинув в Україні за час повномасштабної війни. Також наприкінці квітня загинув 36-річний Скотт Сіблі. Він був колишнім військовослужбовцем ЗС Великої Британії.
Нагадаємо, що Сєвєродонецьк зараз одна з найгарячіших точок, де тривають бої між українськими та російськими військами.
Джерело: Дін Гетлі
Фото: Дін Гетлі