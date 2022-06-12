Червень, 12 в 18:59

У бою за Сєвєродонецьк загинув колишній британський солдат Джордан Гетлі. У березні він приєднався до лав Збройних Сил України.

Про це повідомив його батько Дін Гетлі у соціальних мережах.

– Учора (10 червня) ми отримали жахливу новину про те, що наш син Джордан був застрелений і вбитий у місті Сєвєродонецьк в Україні, – зазначив він.

Дін Гетлі розповів, що його син у березні звільнився з британської армії, щоб продовжити кар’єру солдата в інших місцях.

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– Розпочалася війна в Європі, тож, ретельно все обміркувавши, він поїхав в Україну, щоб допомогти, – каже він.

Після цього хлопець вилетів в Україну, щоб допомагати українцям відбиватися від російських військ і навчати українських солдатів.

Згідно з інформацією, яку має родина, Гетлі був застрелений в Сєвєродонецьку.

– Його побратими сказали, що любили його, як і ми, оскільки він змінив життя не однієї людини на краще – не лише воюючи, а й тренуючи українських військових, – зазначив його батько.

Джордан Гетлі – вже другий британець, що загинув в Україні за час повномасштабної війни. Також наприкінці квітня загинув 36-річний Скотт Сіблі. Він був колишнім військовослужбовцем ЗС Великої Британії.

Нагадаємо, що Сєвєродонецьк зараз одна з найгарячіших точок, де тривають бої між українськими та російськими військами.

Джерело: Дін Гетлі

Фото: Дін Гетлі