Червень, 13 в 14:07

Президент України Володимир Зеленський закликав посилити санкційний тиск на Росію та допомогти українцям із наступальним озброєнням.

Про це він заявив під час звернення до учасників American Jewish Committee Global Forum. Він підкреслив, що російські окупанти вбили частину нашої країни. Україна не має повної інформації щодо убивств і злочинів росіян в окупованих районах.

Очільник держави поставив запитання учасникам форуму: як у 21 столітті могли стати реальністю масові вбивства, знищення міст, фільтраційні табори, які російська армія влаштувала на тимчасово окупованих територіях України?

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За його словами, Росія сподівається, що не відповідатиме за всі варварські удари по житлових будинках, лікарнях, церквах.

– Росії все ще вистачає моці, щоб сподіватися, щоб продовжувати війну проти України, проти людей, щоб продовжувати ігнорувати реакцію світу. Прошу вас подвоїти зусилля, щоб зупинити російську ненависть до людства, – зазначив Зеленський.

Крім того, він наголосив на необхідності надання Україні потужної наступальної зброї.

– Допомагайте нам прискорити постачання зброї для України, щоб ми могли звільнити окуповані райони. Нам потрібна потужна наступальна зброя, без якої війна лише затягується. Жертви збільшуються, – додав президент.

Зеленський закликав обʼєднатися, щоб перемогти російську ненависть, в імʼя дітей, які були вбиті російськими нападами.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 110-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.