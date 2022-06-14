Червень, 13 в 21:56

Національна поліція України попередила і заблокувала виведення активів майже семи тисяч компаній, які мали господарські відносини з Росією та Білоруссю.

Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

За його словами, Департамент стратегічних розслідувань, протидії економічним злочинам та фінансування тероризму з боку Росії не дає легалізувати гроші структур, які пов’язані з Росією чи Білоруссю.

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– Впродовж останніх двох місяців на фінансовий контроль поставили понад сім тисяч резидентів, які мали господарські відносини з Росією або Білоруссю, чим запобігли виведенню коштів на суму до 200 млрд грн, – наголосив Єнін.

Крім того, правоохоронні органи наклали арешт на активи цих компаній на загальну суму майже 21 млрд грн.

– Ми завдали превентивного удару по російських олігархах, наклавши арешт на цінні папери їхніх банківських установ на загальну суму 12 млрд грн. Ще є дуже довгий перелік об’єктів, які опинилися під арештом, – заявив Євген Єнін.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомили, що накладено арешт на корпоративні права підприємств, що є одними з найбільших виробників мінеральної води в Україні. Підприємства належать російському олігарху.

У травні повідомлялося про арешт в Альфа-банку активів кіпрських компаній на понад 12,4 млрд грн, бенефіціарним власником яких є російський олігарх Михайло Фрідман.