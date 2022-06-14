На війні в Україні ворожа армія випробовує нові зразки озброєння.

Про це в ефірі загальнонаціонального телемарафону заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, армія РФ використовує широкий спектр забороненої міжнародними нормами зброї.

– Є правила і звичаї війни, які дозволяються міжнародним правом. Є дозволена зброя, а є зброя, яка заборонена. І ось Росія використовує весь спектр забороненої зброї. Мало того, у них частина озброєння є на дослідженні, вони використовують війну для випробовування нових своїх зразків. І все це тут застосовується, – заявила Ганна Маляр.