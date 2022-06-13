– Есманська громада: майже о 6 ранку три парафії з міномета. Після 7 ранку – ще близько 30 вибухів. Вогонь був з території Росії, – зазначив він.

Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Попередньо, постраждалих внаслідок обстрілів немає.

У понеділок зранку, 13 червня, російські загарбники обстріляли Есманську громаду в Сумській області з території РФ.

Живицький додав, що руйнувань попередньо немає, проте вся інформація ще уточнюється.

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Нагадаємо, що 12 червня окупанти обстріляли Миропільську та Білопільську громади Сумської області. Обійшлося без жертв серед мирного населення. Руйнувань також немає.

Крім того, у Дніпропетровській області ворог ударив з Ураганів по житлових кварталах Зеленодольської громади. У Зеленодольську поцілили по центру міста. Попередньо, одна людина загинула, п’ятеро — поранені.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 110-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні.

Джерело: Дмитро Живицький

Фото: Дмитро Живицький