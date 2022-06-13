Як дізнатися, чи нарахована субсидія – інструкція
Субсидія – це адресна допомога, яка надається для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.
Сьогодні, щоб дізнатися чи призначено вам субсидію, не потрібно телефонувати в управління соціального захисту населення, зробити це можна онлайн.
Як дізнатися, чи нараховано вам субсидію та в якому розмірі – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Хто має право на субсидію
Отримати субсидію можуть:
- одна із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб;
- особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у приміщенні на підставі договору оренди житла, якщо їй нараховується плата за житлово-комунальні послуги;
- індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняті в експлуатацію;
- неповнолітні, які залишились без батьківської опіки, за заявою опікуна.
Які умови нарахування субсидії
Сума субсидії нараховується залежно від кількості людей, які проживають у квартирі чи будинку.
Якщо в оселі живуть не усі, хто там прописаний, субсидія розраховується на осіб, які фактично живуть у приміщенні, на підставі рішення районної держадміністрації, виконавчого органу міської або районної ради.
Інформація про розмір нарахованої компенсації міститься в Єдиному державному реєстрі одержувачів житлових субсидій.
На порталі Мінсоцполітики є можливість онлайн перевірити нарахування субсидії, її розмір на опалювальний та неопалювальний сезони. Для цього потрібно знати тільки поштову адресу одержувача.
Також у реєстрі міститься інформація про:
- стан субсидії;
- населений пункт;
- номер заяви;
- місцезнаходження вашої особової справи;
- період нарахування компенсації.
Як перевірити нарахування субсидії
Щоби дізнатися, чи нарахована вам субсидія та у якій кількості, необхідно перейти на портал Мінсоцполітики:
- зайдіть на державний портал subsidii.ioc.gov.ua;
- введіть свої особисті дані – область, місто, вулицю, номер будинку і квартири. Вводити ПІБ, номер паспорта, ІПН і так далі – не потрібно;
- підтвердьте, що ви не робот, і натисніть кнопку Шукати.
Перед вами з’явиться уся інформація стосовно вашої субсидії – її нарахування, сума, період призначення тощо.