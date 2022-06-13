Червень, 13 в 13:36

Субсидія – це адресна допомога, яка надається для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Сьогодні, щоб дізнатися чи призначено вам субсидію, не потрібно телефонувати в управління соціального захисту населення, зробити це можна онлайн.

Як дізнатися, чи нараховано вам субсидію та в якому розмірі – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Хто має право на субсидію

Отримати субсидію можуть:

одна із зареєстрованих у житловому приміщенні (будинку) осіб;

особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у приміщенні на підставі договору оренди житла, якщо їй нараховується плата за житлово-комунальні послуги;

індивідуальні забудовники, будинки яких не прийняті в експлуатацію;

неповнолітні, які залишились без батьківської опіки, за заявою опікуна.

Які умови нарахування субсидії

Сума субсидії нараховується залежно від кількості людей, які проживають у квартирі чи будинку.

Якщо в оселі живуть не усі, хто там прописаний, субсидія розраховується на осіб, які фактично живуть у приміщенні, на підставі рішення районної держадміністрації, виконавчого органу міської або районної ради.

Інформація про розмір нарахованої компенсації міститься в Єдиному державному реєстрі одержувачів житлових субсидій.

На порталі Мінсоцполітики є можливість онлайн перевірити нарахування субсидії, її розмір на опалювальний та неопалювальний сезони. Для цього потрібно знати тільки поштову адресу одержувача.

Також у реєстрі міститься інформація про:

стан субсидії;

населений пункт;

номер заяви;

місцезнаходження вашої особової справи;

період нарахування компенсації.

Як перевірити нарахування субсидії

Щоби дізнатися, чи нарахована вам субсидія та у якій кількості, необхідно перейти на портал Мінсоцполітики:

зайдіть на державний портал subsidii.ioc.gov.ua

введіть свої особисті дані – область, місто, вулицю, номер будинку і квартири. Вводити ПІБ, номер паспорта, ІПН і так далі – не потрібно;

підтвердьте, що ви не робот, і натисніть кнопку Шукати.

Перед вами з’явиться уся інформація стосовно вашої субсидії – її нарахування, сума, період призначення тощо.