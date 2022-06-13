Червень, 13 в 20:00

Сьогодні існує багато способів поповнити мобільний рахунок. Проте існує і зворотна операція – надіслати гроші з телефону на банківський рахунок. Ця послуга доступна для абонентів Vodafone, Київстар і lifecell.

Як переказати кошти з номеру телефону на банківську карту – читайте в нашому матеріалі.

Способи переказу коштів

Для переказу грошей з мобільного рахунку на картку є кілька способів і вони залежать від вашого оператора зв’язку:

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за допомогою спеціалізованого платіжного сервісу (доступно для абонентів Vodafone, Київстар і lifecell);

(доступно для абонентів Vodafone, Київстар і lifecell); через офіційний сайт мобільного оператора (доступно у Київстар і lifecell);

(доступно у Київстар і lifecell); надіславши текстове повідомлення — лише для Київстар.

Також у кожного з операторів є спеціальні мобільні застосунки, через які теж можна здійснити цю операцію. Наприклад, для абонентів Київстар – Смарт-гроші, для Vodafone – SharPay, а для lifecell – Paycel.

Процедура надсилання коштів за допомогою мобільного застосунку для усіх абонентів буде однаковою:

скачайте потрібний вам додаток;

після реєстрації та авторизації в застосунку перейдіть у вкладку Переказ коштів (Київстар), Переказ з рахунку (Vodafone) або Переказ на картку (lifecell);

(Київстар), (Vodafone) або (lifecell); введіть номер банківської картки на яку хочете перерахувати кошти;

зазначте номер телефону та суму;

для підтвердження операції, вам на телефон прийде повідомлення-код, який необхідно буде ввести.

Готово! Кошти перераховано на банківську картку.

Важливо, що за один раз можна провести платіж не більше 3 тис. грн.

Переказ коштів через сайти абонентів

Переказати гроші з мобільного рахунку через офіційний сайт мобільного оператора зможуть лише абоненти Київстар і lifecell.

Отож, вам необхідно:

зайти на сайт абонента та серед категорій знайти Переказ на картку (lifecell) або, якщо у вас Київстар, знайти вкладку Ще, далі Смарт-Гроші — Переказ з мобільного на картку;

(lifecell) або, якщо у вас Київстар, знайти вкладку далі — Переказ з мобільного на картку; введіть реквізити для переказу та вкажіть суму;

зазначте номер телефону з якого спишуться кошти;

вам на телефон надійте SMS з кодом, який ви маєте ввести у поле на сайті.

Як перекази кошти за допомогою SMS

Як вже зазначалося вище, скористатися такою послугою зможуть лише абоненти Київстар.

Для цього потрібно:

зайти в Повідомлення на смартфоні та ввести в текстове поле цифри 93535(пробіл)номер картки(пробіл)сума ;

; в поле Одержувач ввести цифри 889 ;

; відправити повідомлення.

Врахуйте, що кожен оператор за послугу перерахунку коштів на банківську картку стягує комісію.