Червень, 13 в 22:23

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що наразі немає загрози наземного наступу російських військ на Київ.

Про це він сказав в ефірі Фейгін LIVE.

За його словами, жодної загрози Києву із території Сумської чи Чернігівської областей немає.

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– На цих напрямках дві або три жалюгідні батальйонно-тактичні групи, які знаходять у Брянській області. Вони становлять загрозу більше для себе і місцевого населення, – сказав Арестович.

Щодо ситуації на Харківському напрямку, то туди ворог трохи перекинув резерви і почав потроху “віджимати”. Трохи російські підрозділи просунулися на сході.

Арестович наголосив, по Харкову вже 5-6 днів безперервно гатить зі ствольної артилерії. Хоча раніше обстрілювали з Ураганів.

– Вони (окупанти – Ред.) потихеньку просуваються, беруть населені пункти у сірій зоні, які ми (ЗСУ – Ред.) особливо й не утримували, – розповів Олексій Арестович.

Раніше речник Міноборони Олександр Мотузяник заявив, що повторну спробу наступу окупантів на Київ відкидати не можна.