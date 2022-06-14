Загрози наступу на Київ із Сумщини і Чернігівщини немає – Арестович
Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що наразі немає загрози наземного наступу російських військ на Київ.
Про це він сказав в ефірі Фейгін LIVE.
За його словами, жодної загрози Києву із території Сумської чи Чернігівської областей немає.
– На цих напрямках дві або три жалюгідні батальйонно-тактичні групи, які знаходять у Брянській області. Вони становлять загрозу більше для себе і місцевого населення, – сказав Арестович.
Щодо ситуації на Харківському напрямку, то туди ворог трохи перекинув резерви і почав потроху “віджимати”. Трохи російські підрозділи просунулися на сході.
Арестович наголосив, по Харкову вже 5-6 днів безперервно гатить зі ствольної артилерії. Хоча раніше обстрілювали з Ураганів.
– Вони (окупанти – Ред.) потихеньку просуваються, беруть населені пункти у сірій зоні, які ми (ЗСУ – Ред.) особливо й не утримували, – розповів Олексій Арестович.
Раніше речник Міноборони Олександр Мотузяник заявив, що повторну спробу наступу окупантів на Київ відкидати не можна.