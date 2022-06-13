Червень, 13 в 15:28

Сьогодні важкий час для бізнесу та приватних компанії. Пандемія та повномасштабна війна змушують все більше підприємств зачинятися.

Як вигідно звільнитись під час ліквідації підприємства та на які компенсації варто розраховувати – дізнавалися Факти ICTV.

Звільнення під час воєнного стану

Сьогодні найпоширеніша думка, що звільнити працівників в умовах війни неможливо. Проте, це не так. Звільнити вас можуть у кількох випадках.

Зараз дивляться

Під час воєнного стану роботодавець:

може звільнити працівника в період його тимчасової непрацездатності , а також під час відпустки

, а також не погоджує звільнення працівників із профспілкою.

Якщо ж у вас відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами або відпустка по догляду за дитиною (до трьох років), то звільнити вас не мають права.

Також може бути звільнення з вашої ініціативи. Закон № 2136 збільшив кількість поважних причин, коли працівник може звільнитися за власним бажанням без попередження за два тижні.

Якщо підприємство розташоване в зоні бойових дій, то відповідно до статті 4 Закону № 2136 роботодавець повинен звільнити працівника у строк, вказаний у заяві.

Звільнення працівника за власним бажанням під час воєнного стану оформлюється так само, як і в мирний час.

Варто зазначити, що роботодавець має право відмовити у звільненні за власним бажанням, якщо працівник виконує роботу на об’єкті критичної інфраструктури.

Ще один випадок – звільнення за згодою сторін. Процедура такого звільнення залишилася без змін.

Звільнення під час ліквідації підприємства

Тут мається на увазі ліквідація, реорганізація, банкрутство або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення чисельності або штату працівників.

– Припинення трудових відносин на підставі п.1 ст.40 КЗпП можливе лише у випадку, якщо процедуру про наступне вивільнення працівника було розпочато до введення дії воєнного стану (до 24.02.2022 р.) і працівника попередили про звільнення належним чином, – зазначає фахівець з кадрового обліку MGI PSP Audit Юлія Собко.

Отож, першочергово, роботодавцю потрібно попередити працівників про звільнення за два місяці до ліквідації підприємства.

Що стосується форми попередження працівників про майбутнє звільнення, то законодавчо вона не визначена. Але зробити це бажано письмово, щоб підприємство мало докази своєчасного попередження.

Важливо, що протягом двомісячного строку з дати попередження до дати звільнення працівник продовжує працювати і роботодавець за власною ініціативою не має права його звільнити.

До речі, працівник може звільнитись після попередження добровільно. Мінсоцполітики вважає, що за наявності письмового прохання працівника скоротити строк попередження про майбутнє звільнення він може бути звільнений до закінчення такого строку на підставі п. 1 ч. 1 ст. 40 КЗпП.

У такому разі за працівником зберігається право на вихідну допомогу.

Якщо ж працівник після попередження звільняється за власним бажанням, у зв’язку з переведенням на інше підприємство або ж за угодою сторін, то йому не виплачують вихідну допомогу.

Грошові виплати при звільненні

Працівник, який звільняється у зв’язку з ліквідацією підприємства, може претендувати на отримання зарплати, компенсації за невикористану відпустку та вихідної допомоги у розмірі середньомісячного заробітку.