Червень, 14 в 16:59

Значний відсоток українських абітурієнтів, які виїхали за кордон через повномасштабну війну в Україні, залишиться для навчання в іноземних вузах.

Таку думку висловив сьогодні під час брифінгу в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Валерій Бойко.

Він припустив, що абітурієнти, які зареєструвалися за кордоном на складання Національного мультипредметного тесту (НМТ), розглядають його як запасний варіант.

Зараз дивляться

– Я чудово розумію, що ті майже 30 тис. учасників, які виїхали за кордон, складатимуть НМТ лише з єдиною метою, будемо відверті: мати запасний аеродром на той випадок, якщо їм не вдасться вступити до закладів вищої освіти Німеччини, Польщі, Франції, Великої Британія, США. Значний відсоток, звичайно, залишиться на навчання за кордоном, – наголосив Бойко.

Водночас він висловив переконання, що всі вищі навчальні заклади України “будуть зі студентами”. А тому, за словами Бойка, не варто очікувати провалу вступної кампанії чи закриття факультетів у вишах через нестачу студентів.

Під час брифінгу Бойко також розповів, що майже 28 тис. абітурієнтів планують складати НМТ за кордоном.

Загалом участь у тестуванні підтвердили 229 тис. 013 людей. З них більше, ніж 201 тис. абітурієнтів складатимуть тест на неокупованій території України

Як відомо, через повномасштабну війну в Україні традиційне ЗНО вирішили замінити Національним мультипредметним тестом, який складатиметься з трьох дисциплін: українська мова, математика, історія України.

Заплановано три сесії тестування: основну (18 липня-10 серпня), додаткову (16-20 серпня) та спеціальну (12-16 вересня).

Джерело: Media Center Ukraine