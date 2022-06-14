Червень, 14 в 13:58

54-річний уродженець Хмельницького, який є громадянином Росії засудив війну в Україні. На знак протесту він вирішив спалити свій військовий квиток.

Про це повідомило Державне бюро розслідувань. Вони розповіли, що ще за часів СРСР багато українців отримували свою освіту в Росії та починали там будувати свою кар’єру. Багато з них повертаються додому.

У 2006 році повернувся до України й 54-річний чоловік. Він багато років прожив у Росії, отримав там громадянство.

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Все життя чоловік пропрацював у силових структурах та дослужився до начальника Дільничних уповноважених міліції Волгоградської області.

Повернувшись в Україну, він був вражений масштабами засилля російської пропаганди. Чоловік категорично засуджує путінський режим та розірвав усі стосунки з колишніми колегами.

– Мені соромно за те, кому я служив, і страшно уявити, що я міг піти на війну та запускати ракети по місту мого дитинства. Бути росіянином – соромно, – говорить чоловік.

Він додав, що на знак протесту вирішив спалити свій військовий квиток.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 111-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Державне бюро розслідувань