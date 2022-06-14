Бути росіянином – соромно: майор поліції РФ у запасі спалив військовий квиток
54-річний уродженець Хмельницького, який є громадянином Росії засудив війну в Україні. На знак протесту він вирішив спалити свій військовий квиток.
Про це повідомило Державне бюро розслідувань. Вони розповіли, що ще за часів СРСР багато українців отримували свою освіту в Росії та починали там будувати свою кар’єру. Багато з них повертаються додому.
У 2006 році повернувся до України й 54-річний чоловік. Він багато років прожив у Росії, отримав там громадянство.
Все життя чоловік пропрацював у силових структурах та дослужився до начальника Дільничних уповноважених міліції Волгоградської області.
Повернувшись в Україну, він був вражений масштабами засилля російської пропаганди. Чоловік категорично засуджує путінський режим та розірвав усі стосунки з колишніми колегами.
– Мені соромно за те, кому я служив, і страшно уявити, що я міг піти на війну та запускати ракети по місту мого дитинства. Бути росіянином – соромно, – говорить чоловік.
Він додав, що на знак протесту вирішив спалити свій військовий квиток.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 111-ту добу.
За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.
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Джерело: Державне бюро розслідувань