Червень, 14 в 16:34

Цього року для українських абітурієнтів не встановлюватимуть порогових балів під час складання Національного мультипредметного тесту (НМТ).

Про це поінформував під час брифінгу в.о. директора Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Валерій Бойко.

За його словами, важливі цьогорічні зміни в умовах проведення тестування полягають у тому, що, окрім паперового зошита та паперового бланку відповідей, абітурієнт виконуватиме завдання на комп’ютері. Відповіді одразу зберігатимуться в інформаційній телекомунікаційній системі НМТ.

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– Дитина буде знати одразу результат, виходячи з тимчасового екзаменаційного центру. Тобто загальну суму балів… Порогових балів цього року український центр (УЦОЯО. – Ред.) встановлювати не буде, – наголосив Бойко.

Він додав, що тестування проводитимуть у дві зміни. УЦОЯО гарантує принцип доброчесності в екзаменаційних центрах, відсутність витоку варіантів тестів, рівні умови для всіх.

За словами Бойка, в Україні вже завершився перший етап підтвердження участі у НМТ, під час якого потрібно було обрати населений пункт та країну для проходження тестування.

Станом на сьогодні 229 013 осіб підтвердили свою участь у складанні НМТ: як випускники цього року, так і минулих років.

Трохи більше ніж 201 тис. абітурієнтів складатимуть тест на неокупованій території України, де не ведуться активні бої. І ще близько 28 тис. осіб пройдуть НМТ за межами України, в країнах Європи.

– Є ще країни, які остаточно не підтвердили своє бажання допомогти Україні створити такі тимчасові екзаменаційні центри. Але наразі ми постійно комунікуємо із закордонними колегами, які докладають максимум зусиль, щоб майже 28 тис. учасників НМТ змогли пройти тестування в тій країні, де вони зараз перебувають, – додав Бойко.

Згідно з його даними, до початку повномасштабної війни в Україні, коли ще планувалося провести ЗНО (зовнішнє незалежне оцінювання), в ньому могли взяти участь до 300 тис. осіб, тобто на 30% більше, ніж зараз.

Як відомо, Національний мультипредметний тест цього року замінив традиційне ЗНО. Це єдиний тест із трьох навчальних предметів: українська мова, математика, історія України.

Тестування відбуватиметься у три сесії: основну (18 липня – 10 серпня), додаткову (16-20 серпня) та спеціальну (12-16 вересня). В Україні затвердили перелік населених пунктів, у яких можна буде скласти тест.

Джерело: Media Center Ukraine