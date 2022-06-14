Не сьогодні – підрив машини Сальда у Херсоні не підтвердився

Червень, 14 в 15:49

О 15.10 з’явилася інформація, що в тимчасово окупованому Херсоні біля будівлі обладміністрації підірвано службовий автомобіль місцевого гауляйтера Володимира Сальдо. Проте за годину зрадник батьківщини вийшов на зв’язок, щоб сказати, що він ще живий.

Інформацію про підрив опублікував ексдепутат та службовець ЗСУ Андрій Немировський.

– Він і його охоронці в момент вибухів перебували в ньому, їх везуть швидкі в реанімацію. Слава українським партизанам! Новина буде доповнюватись! – написав Немировський.

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Проте за годину Сальдо опублікував відео, на якому каже, що він здоровий. Мовляв, займається налагодженням мирного життя. Про яке мирне життя з фронтом за 20 км він каже – досі не зрозуміло.

Але схоже його ніхто не підривав, тому радощі серед херсонців доведеться перенести.