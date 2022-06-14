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Факти / Україна / Суспільство

Не сьогодні – підрив машини Сальда у Херсоні не підтвердився

Євгенія Шапоренко, журналістка розділу Lifestyle
Потребує перевірки
Не сьогодні – підрив машини Сальда у Херсоні не підтвердився
Фото: УНІАН

О 15.10 з’явилася інформація, що в тимчасово окупованому Херсоні біля будівлі обладміністрації підірвано службовий автомобіль місцевого гауляйтера Володимира Сальдо. Проте за годину зрадник батьківщини вийшов на зв’язок, щоб сказати, що він ще живий.

Інформацію про підрив опублікував ексдепутат та службовець ЗСУ Андрій Немировський.

– Він і його охоронці в момент вибухів перебували в ньому, їх везуть швидкі в реанімацію. Слава українським партизанам! Новина буде доповнюватись! – написав Немировський.

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Проте за годину Сальдо опублікував відео, на якому каже, що він здоровий. Мовляв, займається налагодженням мирного життя. Про яке мирне життя з фронтом за 20 км він каже – досі не зрозуміло.

Але схоже його ніхто не підривав, тому радощі серед херсонців доведеться перенести.

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