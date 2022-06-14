Червень, 14 в 19:19

В Україні тепер ще одна категорія осіб може вийти на дострокову пенсію.

Отримати достроково пенсію можуть батьки з дітьми хворими на тяжкі, рідкісні захворювання, але яким не встановлено інвалідність, і які виховали їх до досягнення шестирічного віку.

Як отримати пенсію за віком у такому випадку – читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Кому призначається дострокова пенсія

Аби вийти на пенсію за віком необхідно відповідати певним вимогам:

жінки для отримання дострокової пенсії повинні досягнути 50-річного віку та мати не менше 15 років страхового стажу;

для отримання дострокової пенсії повинні досягнути 50-річного віку та мати не менше батькові дитини доступні виплати за вибором матері, якщо мами немає, то тільки після досягнення ним 55 років та за наявності у нього страхового стажу не менше ніж 20 років.

Не менш важливо, зрозуміти чи підпадає ваша дитину під категорію важкохворої.

У ПФУ зазначають, що визначення терміну тяжко хвора дитина, якій не встановлено інвалідність можна переглянути у статті 1 Закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

– Тяжко хвора дитина, якій не встановлено інвалідність, – дитина, хвора на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня, дитина, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, – йдеться у законі.

Які документи необхідні

Щоб почати отримувати пенсію достроково, необхідно подати: