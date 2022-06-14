Червень, 14 в 16:55

Ігри з перевагою часто використовується під час ігор казино. Їх можна віднести до ситуації, коли хтось намагається скористатися слабкими місцями сайту онлайн-ігор.

Поганий захист гри, обізнаність гравця та лінь дилера призводять до появи певних лазівок, які роблять вигідну гру можливою на www.netti-kasino.org.

Проте є і хороша новина. Ви можете скористатися перевагами гри на свою користь. Варто відзначити, що це не шахрайські прийоми. Це скоріше використання доступної вам інформації в власних інтересах.

Зараз дивляться

У цій статті ми розглянемо просте керівництво по вигідній грі в онлайн-казино і те, як ви можете використовувати її в своїх інтересах.

Підрахунок карт

Це одна з найпопулярніших форм гри з перевагою. У цьому випадку гравець бере доступну інформацію і використовує її в своїх інтересах. Під час гри гравець володіє інформацією про карткову історію, тому він може коригувати свої ставки.

Насправді підрахунок карт досить простий. Основна теорія полягає в тому, що в міру їх виходу гравець відстежує кількість низьких (2-6), високих (10-А) і середніх карт (7-9), використовуючи цю інформацію для прийнятті ігрових рішень.

Сортування по краях

Цей спосіб зазвичай викликає більше суперечок, оскільки він виходить за рамки використання доступної гравцеві інформації. При сортуванні по краях ви використовуєте наявний недолік у виробництві карт.

Тут ви перевертаєте карти в залежності від того, наскільки вони вигідні для вас.

Деякі карти казино не симетричні, тож, якщо дилер не тасує карти належним чином, ви можете повернути лицьові карти в одному напрямку, а нелицьові – в іншому.

При уважному розгляді можна дізнатися приблизну вартість карт дилера.

Діряві карти

Це коли дилер розкриває карти, що лежать знизу окремих карт або їх пачок, або ж коли дістає їх з черевика або тасовщика.

Зазвичай, картинг дірок використовується у покері і успішне виконання цього прийому може змінити результат гри на вашу користь.

Цей спосіб широко використовується у покерних іграх – трикартковий покер, Heads Up Hold’em Crazy4Poker, Ultimate Texas Hold’em тощо.

Обмін інформацією

Правила казино забороняють обмін інформації в настільних іграх. Однак не усі їх дотримуються.

Коли друзі грають разом, вони можуть почати ділитися інформацією про свої виграші і стратегії з іншими. Обмін інформацією в таких іграх як Ultimate Texas Hold’em може дати гравцеві перевагу в 2,5%.

На завершення

Переважна гра технічно не є незаконною, але сайти казино протестують проти неї, оскільки вона знижує хаус-Едж. Тому, якщо хочете використовувати перевагу, робіть це непомітно, аби вас не спіймали.

Якщо це станеться, вас можуть дискваліфікувати. Варто відзначити, що переважна гра в основному використовується в онлайн іграх з реальними дилерами.