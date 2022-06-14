Червень, 14 в 14:12

Особам, яким призначено пенсію, органи Пенсійного фонду України видають пенсійне посвідчення на підставі заяви на його виготовлення. Про це повідомляється на урядовому порталі.

Про те, як продовжити термін пенсійного посвідчення – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Як отримати нове пенсійне посвідчення

Якщо ваше пенсійне стало непридатним до користування, тобто термін його дії закінчився, необхідно подати заяву на виготовлення нового.

Зараз дивляться

Подати її можна:

до територіального органу Пенсійного фонду України за місцем вашого перебування на обліку як одержувача пенсії;

в особистому кабінеті через портал електронних послуг ПФУ (portal.pfu.gov.ua);

за допомогою мобільного застосунку Пенсійний фонд (у розділі До ПФУ – Комунікації до ПФУ – Заява на виготовлення пенсійного посвідчення).

У першому випадку вам необхідно відвідати територіальний Пенсійний фонд та написати заяву.

Як подати заяву онлайн

Передусім необхідно зайти на портал електронних послуг ПФУ:

Зайдіть на сайт Авторизуйтесь за допомогою Дія.Підпис або кваліфікованого електронного підпису (КЕП), або логіну, або ж за номером ЕПП. Знайдіть та оберіть категорію Заява на призначення пенсії. Заповніть заяву – вкажіть персональні, адресні та контактні дані, дані документів, що посвідчують особу. Дайте відповідь на запитання анкети для визначення документів, які необхідно надати. Прикріпіть їх скан. Натисніть Сформувати заяву.

Після заповнення заяви її можна відредагувати за необхідності.

Забрати нове пенсійне посвідчення ви зможете у своєму Пенсійному фонді. Строк надання цієї послуги – 30 днів.

Які документи можуть знадобитися

Якщо ви буде подавати заяву онлайн, у вас мають бути:

заява на виготовлення пенсійного посвідчення;

документ, що посвідчує особу, або документ, що підтверджує повноваження особи як представника;

реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта;

зразок підпису (для електронного пенсійного посвідчення);

фото.

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