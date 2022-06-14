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Факти / Україна / Суспільство

ЗСУ звільнили село Придонецьке у Харківській області – аналітики OSINT

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
ЗСУ звільнили село Придонецьке у Харківській області – аналітики OSINT
Фото: Генштаб ЗСУ

Українські військові звільнили ще одне село від рашистів у Харківській області та наблизилися до Ізюма.

Про це повідомив OSINT-аналітик Ukraine Battle Map у Twitter, оприлюднивши карту.

Зазначається, що йдеться про село Придонецьке Ізюмського району.

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— Українські війська розташовані у великому лісі на захід від Ізюма і знаходяться щонайменше за 10 км від центру Ізюма, – йдеться в повідомленні.

Фото: Ukraine Battle Map

Водночас, Telegram-канал Труха, посилаючись на даны українських військових, пише, що ЗСУ поки ще не звільнили село Придонецьке. А ситуація у районі Ізюма залишається складною.

14 червня російські військові не припиняють наступу в Східній операційній зоні та завдають ракетних й авіаційних ударів по об’єктах інфраструктури на території України.

Джерела: Ukraine Battle Map, Труха

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