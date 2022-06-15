Артилерія та ракетні установки НАТО необхідні для перемоги України над РФ – ветерани ЗС США

Червень, 15 в 16:06

Україні потрібно більше зброї натівського зразка, щоб виграти війну проти російських загарбників. Про це заявила група американських військових, які зараз навчають українських солдатів.

Офіцери групи Моцарта в інтерв’ю Newsweek зазначили, що українським силам допоможе відбити наступ РФ сучасна далекобійна артилерія.

Ветеран морської піхоти та головний операційний офіцер групи Моцарта Мартін Веттеравер повідомив виданню, що українці перебувають під потужним обстрілом російської артилерії, і сказав, що артилерійські системи та авіація НАТО будуть необхідні для ліквідації російських рубежів оборони на Донбасі.

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Оперативний менеджер групи Стів К. погодився з Веттеравером і підкреслив, що американські реактивні системи залпового вогню та високомобільні артилерійські ракетні системи є життєво важливими інструментами для українських військових дій.

— Їм потрібна артилерія, їм потрібні патрони. Якщо ми не продовжимо цю поставку, вони не зможуть їх стримувати, – сказав Стів К.

За інформацією Newsweek, Веттеравер додав, що українці не недооцінюють можливості росіян, і висловив впевненість у шансах ЗСУ на перемогу, якщо вони отримають відповідну техніку.

— Якщо ми зможемо підвищити їхній набір навичок, то з часом, сподіваємося, вони отримають кращі та досконаліші системи зброї. З урахуванням бойового духу, який у них є, вони, безсумнівно, перевернуть цю війну. Просто на це знадобиться певний час, – сказав Веттеравер.

Наразі українські війська ведуть битву на Донбасі, який потрапив під потужний артилерійський обстріл російських військ. У червні Україна підрахувала, що у Росії в 10-15 разів більше артилерії, ніж мають її сили, закликаючи Захід надіслати більше зброї.

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Група Моцарта (Mozart Group) – це команда американських військових-ветеранів, які допомагають навчати українських солдатів. Ця група була створена на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ветераном морської піхоти Ендрю Мілберном. Mozart Group описували як “західний контрапункт путінської групи Вагнера”.