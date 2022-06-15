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Факти / Україна / Суспільство

Чому вимушений виїзд із окупованих територій до РФ – не злочин

Валентина Летяк, редакторка стрічки
Чому вимушений виїзд із окупованих територій до РФ – не злочин

Українці, які змушені виїжджати із зони бойових дій чи тимчасово окупованих територій у безпечні місця через або в Росію, не порушують чинного законодавства, пояснили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Тобто це не злочин, і покарання за це не буде, запевняють у відомстві, оскільки йдеться про безпеку:

– Такий перетин відбувається у стані крайньої необхідності, що відповідно до статей 17, 18, 247 Кодексу України про адміністративні правопорушення, виключає адміністративну відповідальність.

А громадянам, які опинилися у складній ситуації, радять звернутися за роз’ясненнями на гарячу лінію Мінреінтеграції з кризових питань за номером 1548.

Зараз дивляться

Можна також звертатися на гарячу лінію Держприкордонслужби за номером 1598, або системи безкоштовної правової допомоги – 0 800 213 103.

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Джерело: МінТОТ
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