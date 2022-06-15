Червень, 15 в 10:13

В Україні не будуть обмежувати кількість отримувачів додаткової до державної грошової допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики України.

Під час зустрічі міністра соціальної політики України Марини Лазебної та координатора з надзвичайних операцій Всесвітньої продовольчої програми (WFP) для України Метью Голлінгворта сторони домовились розширити співпрацю та не обмежувати коло отримувачів додаткової до державної грошової допомоги внутрішньо переміщеними особами.

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Голлінгворт повідомив, що протягом травня WFP профінансувала допомогу українцям на загальну суму $47 млн.

Мінсоцполітики передало WFP перелік з 500 тис. внутрішньо переміщених осіб, які найбільше потребують підтримки. Люди вже отримують кошти.

За пропозицією Мінсоцполітики грошові виплати, які здійснює WFP, поширюватимуться на наступні категорії:

люди на тимчасово окупованих територіях,

люди на територіях, де відбуваються активні бойові дії,

люди на деокупованих територіях, які не реєструвались як ВПО.

Вже наприкінці травня заявку на отримання грошових виплат можна буде подати через інформаційну платформу єДопомога.