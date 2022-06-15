Наші союзники також не готувалися до війни: військовий історик про потенційну техніку для України

Червень, 15 в 19:56

Військовий історик Василь Павлов в ефірі телемарафону Єдині новини розповів про кількість знищеної техніки ворога, про потреби України у зброї та зазначив, що світ не готувався до війни, про що свідчить стан деякої техніки, яку нам можуть передати.

— На Європейському континенті це перша війна, до якої НАТО долучено як оборонний союз. І то, вони намагаються будь-яким чином цього уникнути. Всю допомогу, яку ми отримуємо, ми отримуємо від конкретних країн.

За його словами, військові потреби України у зброї ми можемо заповнити через союзників. Але, як з’ясувалося, “наші союзники також не готувалися до цієї війни”.

— Більшість техніки, яку нам можуть передати, фактично неможливо відразу випускати на поле бою. Вона потребує обслуговування. З іншого боку, потужності центрів, де навчається наш військовий склад, також не безрозмірні. Все це має співпадати у просторі і часі. Немає сенсу відправляти одну гармату чи підготовлений до неї один розрахунок, – зазначив військовий історик.

Він також розповів, що наразі українські сили оборони знищили понад 50% техніки ворога, яка була призначена для вторгнення.

Зараз дивляться

— Іншу техніку, яка зараз у них перебуває на складах, повністю облікувати неможливо. Таких даних немає навіть у країн НАТО. Під кінець існування СРСР танкове угрупування нараховувало приблизно 40 тис. танків, з них наразі знищено більше 1,4 тис. Ми не знаємо, скільки їм вдалося відтягнути з поля бою і відновити.

Однак він наголосив, що в РФ є ще “величезні бази зберігання, з яких вона може дістати техніку”.

У середу, 15 червня, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі відбудеться зустріч з міністрами оборони близько 50 країн під головуванням глави Пентагону Ллойда Остіна, щоб обговорити постачання зброї Україні.