Червень, 15 в 17:30

Багато людей похилого віку потребують особливого піклування. Причиною цього можуть бути різноманітні хвороби, які роблять людину недієздатною.

Офіційно оформлена опіка (або піклування) над літньою людиною дозволяє захистити її інтереси і забезпечити гідні умови життя.

Як оформити опіку над людиною похилого віку та які документи необхідні – дізнавалися Факти ICTV.

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Що передбачає опіка над літньою людиною

Сьогодні в Україні існує два види опікунства:

патронаж , умови якого узгоджуються з патронованою людиною і прописуються в договорі;

, умови якого узгоджуються з патронованою людиною і прописуються в договорі; опіка в повному обсязі, передбачена для недієздатних осіб.

На роль опікунів і піклувальників можуть претендувати повнолітні громадяни з абсолютною дієздатністю.

Не можуть бути опікунами люди:

з серйозними захворюваннями (туберкульоз 1-2 стадії, психічні та поведінкові розлади, злоякісні новоутворення 3-4 стадії, інфекції);

з травмами, які призвели до отримання інвалідності першої групи;

позбавлені батьківських прав в результаті добровільної відмови або судового рішення;

з алкогольною чи наркотичною залежністю;

з непогашеною судимістю за будь-якої статті КК України;

з судимістю за статтями, спрямованим проти життя, свободи і здоров’я громадян.

Якщо ви хочете встановити опіку над людиною похилого віку, ви повинні пройти медичний огляд і спеціальні підготовчі курси.

Як оформити опіку над літньою людиною

Важливо зазначити, якщо дієздатність літньої людини обмежена, призначається піклувальник, а якщо особа визнається повністю недієздатною – опікун.

Відповідно, оформити опіку над людиною похилого віку ви зможете лише в разі визнання її судом недієздатною особою.

Опіка над недієздатною літньою людиною може бути оформлена з ініціативи інших осіб. Для цього необхідно направити запит до місцевого органу опіки та піклування, який зі свого боку збере докази і передасть заяву в суд.

Акт про визнання недієздатності літньої людини набирає сили через місяць після прийняття. До цього моменту рішення можна оскаржити.

Які документи потрібні

Після того як людину визнали недієздатною, потенційному опікуну слід звернутися до органів опіки з пакетом документів.

У вас мають бути:

заява;

автобіографія;

копія та оригінал паспорта;

медична довідка;

довідка, що підтверджує доходи;

свідоцтво про шлюб (за наявності);

згода сім’ї на спільне проживання;

довідка про відсутність судимості;

документи про наявність житлоплощі.

Протягом тижня після подачі заяви органи опіки перевіряють житлові умови і визначають, чи немає перешкод для призначення.

Якщо вам надали опіку над літньою людиною, до вас перейдуть обов’язки з постачання підопічного необхідними речами і продуктами, підтримки його здоров’я і розпорядження його коштами. Ці обов’язки виконуються безоплатно (за винятком деяких випадків), але держава надає опікунам низку пільг.

Як отримати пільги

Аби отримати соціальні пільги та виплати, опікун повинен звернутися з письмовою заявою на їх отримання до районних державних адміністрацій або в Центр надання адміністративних послуг.

До заяви слід додати такі документи: