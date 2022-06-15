Червень, 15 в 15:23

Миколаїв та Одеса, ймовірно, стануть наступними цілями російських військ, якщо їм вдасться захопити всю Луганську та Донецьку області.

Про це в інтерв’ю Sky розповів колишній керівник Королівського об’єднаного інституту оборонних досліджень, професор Майкл Кларк.

За його словами, ці обидва міста – важливі стратегічні об’єкти, адже “взяття Одеси” позбавило б Україну виходу до моря, а Миколаїв – це “ворота” до Одеси, хоча і розташований за 110 км.

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Російські війська вже окупували портове місто Маріуполь та вихід до Азовського моря, тому вони, ймовірно, звернуть свою увагу на Одесу, припускає професор Кларк. Але наголошує, що РФ вже провалилася, і була “видворена з Миколаєва”.

— Це великі цілі. Вони вже одного разу провалилися і були вигнані з Миколаєва, а тому зараз, мабуть, намагаються утримати Херсон. Але якщо вони зможуть передислокувати війська з Донбасу, дати їм відпочинок і перекинути їх у цей район, то, я впевнений, наступною стратегічною метою буде розширення сухопутного коридору вздовж усієї південної України, – пояснив Кларк.

За його словами, українці показали, що можуть стримувати росіян практично на будь-якій території.

— Чого вони не можуть зробити, так це вигнати росіян і повернути їхні території. Вони намагаються, але це зовсім інший тип завдання. Думаю, українці можуть успішно захистити Одесу. Навіть якщо росіяни перекинуть туди війська з Донбасу, навмисно, протягом двох місяців. Але подивимося, військова кампанія ще більш непередбачувана, ніж спорт, – пояснив військовий аналітик.

14 червня російські загарбники атакували Одесу з тимчасово окупованого Кримського півострова. РФ випустила дві ракети Онікс, які українські ППО ліквідували над морем.

15 червня російські війська вдарили по житлових будинках у Миколаєві артилерією. Внаслідок ворожих обстрілів поранено п’ятьох мирних жителів.