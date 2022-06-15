Червень, 15 в 11:34

Видавати повістки чоловікам призовного віку, які відпочивають на пляжі в Одесі, не забороняється законом.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук в ефірі інформаційного телемарафону.

– Це не заборонено законом. Повістки можуть вручати представники Збройних сил України у будь-яких місцях, – зазначив він.

За словами Братчука, вручення повістки не означає автоматичний призов до ЗСУ. З 24 лютого людина, яка є військовозобов’язаною, мала сама прийти до військкомату та перевірити, чи є вона в реєстрі.

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– На Одещині дуже багато людей, які чекають у резерві. Ми розуміємо, що бої, на жаль, дуже важкі, є втрати. Тому треба поповнювати наші бригади. Люди потім із задоволенням йдуть виконувати свій чоловічий обов’язок, – каже речник.

Також Братчук наголосив, що люди мають дотримуватися правил воєнного стану: не виходити на прибережну захисну смугу Чорного моря і не купатися в замінованому морі.

Він нагадав, що 14 червня зранку росіяни випустили у бік Одеси ракети, які знищила ППО.

14 червня на пляжах Одеси відпочивальникам призовного віку видавали повістки до військкомату. Спільний рейд на одеські місця відпочинку провела патрульна поліція разом із військовими.

Фото: Сергій Братчук