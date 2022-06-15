Червень, 15 в 14:49

В Україні не планують скасовувати виплати допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО). Водночас деякі зміни все ж відбулися.

Хто з внутрішніх переселенців із 1 червня зможе отримувати допомогу від держави – далі в матеріалі.

Про яку допомогу йдеться

Внутрішньо переміщені особи, які вимушено залишили місце постійного проживання через повномасштабне військове вторгнення РФ в Україну, отримують допомогу від держави:

Зараз дивляться

• у розмірі 3 тис. грн на кожну дитину або людину з інвалідністю;

• у розмірі 2 тис. грн на кожну іншу особу старше 18 років.

Йдеться про щомісячну допомогу на проживання (зокрема, на оплату житлово-комунальних послуг) для осіб, зареєстрованих як ВПО.

Щомісячна допомога ВПО на проживання

Тут для українців відбулися зміни з травня 2022 року, які збережуться і в червні.

Так, якщо в березні-квітні держава платила допомогу всім ВПО, які вимушено перемістилися через активні бойові дії, то з травня деяким внутрішньо переміщеним особам виплати скасували.

Йдеться про громадян, які вже повернулися додому (до місця постійного проживання) та житло яких не зруйноване під час війни. Для таких людей виплати щомісячної допомоги від держави припинили.

Водночас допомогу на проживання в розмірі 2-3 тис. грн у червні продовжать отримувати такі дві категорії ВПО:

• Громадяни, які перемістилися з територій, де відбуваються бойові дії, або з регіонів та населених пунктів, які перебувають в окупації чи оточенні.

• Громадяни, житло яких унаслідок війни зруйноване чи непридатне для проживання, та які подали заявку на відшкодування (зокрема, через Дію).

Тобто для тих ВПО, які повернулися до місць постійного проживання, але мають зруйноване житло, виплата допомоги не припиняється.

Кошти для ВПО перераховує Ощадбанк на рахунки в українських банках, які отримувачі вказали у заявах на допомогу.

Виплати на проживання для ВПО не оподатковуються податком на доходи фізичних осіб, а також не враховуються під час обчислення сукупного доходу домогосподарства для призначення інших видів соцдопомоги.

Перелік громад для отримання допомоги на проживання

Як відомо, виплати щомісячної допомоги ВПО здійснюються на основі переліку громад у районах бойових дій.

Перелік територій, де відбуваються воєнні дії, регулярно оновлюється Міністерством реінтеграції спільно з Міноборони та військовими адміністраціями (відповідно до ситуації на фронті).

На початку повномасштабної війни до нього входили 14 областей України. Зараз це 8 областей (300 громад), де ідуть бойові дії, або які є окупованими чи заблокованими:

• Дніпропетровська область (6 громад);

• Донецька область (66 громад);

• Запорізька область (61 громада);

• Луганська область (37 громад);

• Миколаївська область (22 громади);

• Харківська область (51 громада);

• Херсонська область (49 громад);

• Сумська область (8 громад).

Усі ВПО, які перемістилися з цих громад, гарантовано отримають щомісячну грошову допомогу від держави на проживання.

Актуальну інформацію про громади в районах бойових дій чи під тимчасовою окупацією, жителі яких зі статусом ВПО мають право на грошову допомогу, можна відстежувати на онлайн-карті.

Джерело: Міністерство соцполітики, Мінреінтеграції