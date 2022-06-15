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Зеленський зустрівся з прем’єр-міністрами Албанії та Чорногорії

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
Зеленський зустрівся з прем’єр-міністрами Албанії та Чорногорії
Фото: Офіс президента

До Києва 15 червня з візитом прибули прем’єр-міністр Албанії Еді Рама та прем’єр-міністр Чорногорії Дрітан Абазович.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з політиками, наголосивши: Це важливий прояв підтримки нашого народу.

— До України продовжують приїжджати міжнародні партнери. І це важливий прояв підтримки нашого народу. Сьогодні зустрічаюся з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою та прем’єр-міністром Чорногорії Дрітаном Абазовичем, – зазначив він.

Президент зустрів обидві делегації перед будівлею Офісу президента на Банковій у столиці. Після цього вони зайшли усередину для проведення перемовин.

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Раніше ЗМІ повідомляли про ймовірний візит до Києва президента Франції Еммануеля Макрона. Зазначалося, що він може відбутися 16 червня спільно з канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем’єром Італії Маріо Драгі та президентом Румунії Клаусом Йоганнісом.

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