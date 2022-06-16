Червень, 16 в 18:58

Після дев’ятого класу можна піти здобувати середню професійну освіту. Таку можливість надають коледжі, ліцеї, технікуми та училища.

Середня професійна освіта після дев’ятого класу підійде учням, які вже визначилися з майбутньою спеціальністю.

До речі, освіта після дев’ятого класу безкоштовна.

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На кого краще вступати після дев’ятого класу та які професії будуть актуальні – читайте в нашому матеріалі.

Як відбувається вступ після дев’ятого класу

Верховна рада ухвалила закон, в якому обумовлюють особливості вступної кампанії цього року.

Через воєнний стан українські випускники звільняють від Державної підсумкової атестації. Крім того, прийом на навчання в закладах професійної освіти проходитиме в особливому порядку, який визначає Міністерство освіти й науки України.

Вступ на молодшого бакалавра після дев’ятого класу:

творчі спеціальності — в пріоритеті творчий конкурс;

інші спеціальності бюджет — заява, співбесіда та мотиваційний лист від абітурієнта ;

та ; інші спеціальності контракт — заява та мотиваційний лист від абітурієнта.

Після дев’ятого класу ви можете вступити до коледжу, технікуму, ліцею при університеті.

У коледжі основний акцент навчання ставиться не на відпрацювання практичних навичок, а на більш глибоке вивчення теорії.

Система навчання в технікумі наближена до шкільної, але має певний технічний ухил. Освітня система спрямована на практичні навички майбутніх фахівців, щоб випускник міг відразу приступити до роботи.

Вступити після 9 класу можна в ліцей при університеті. Основний плюс – можливість отримати вищу освіту вже в знайомому вузі.

Ліцей має схожу структуру зі шкільною освітою, але навчання в ньому більш поглиблене, а вимоги до учнів значно вищі.

На кого вступати після дев’ятого класу

Медицина. Доволі актуальний напрямок після дев’ятого класу. Можна отримати середню професійну спеціальність медсестри, фельдшера, зубного техніка, фармацевта тощо.

Після закінчення медичного коледжу можна навчатися й далі, вступивши до закладу вищої освіти.

Для вступу необхідно буде підготувати заяву, за необхідності, пройти співбесіду. Все залежить від закладу освіту до якого вступаєте.

Освіта. Зазвичай цей напрямок обирають дівчата, адже в майбутньому можна стати вчителем дошкільнят, музичного мистецтва або ж вчителем початкової школи. Потрібно поступати у педагогічний коледж.

За бажанням, можна продовжити навчання, вступивши до педагогічного ЗВО.

Це почесна діяльність, хоча рівень оплати її залишається невисоким.

Економіка. Можна вступити та отримати середню професійну освіту за спеціальностями менеджер, касир, продавець-консультант, товарознавцем тощо.

Після закінчення коледжу, можна вступити до ЗВО та продовжити здобувати вищу освіту.

Творчі спеціальності. Насправді, їх безліч:

дизайнер;

аніматор;

хореограф;

музикант;

модельєр;

швачка;

закрійник;

перукар;

майстер нігтьового сервісу;

стиліст;

фотограф;

ювелір;

художник;

кондитер;

кухар;

бармен;

екскурсовод.

Для вступу на творчі спеціальності потрібно бути готовим до вступних творчих іспитів. Звичайно, все залежить від закладу освіти та професії, яку обрали.

Технічні спеціальності. Доволі затребувані та корисні у сучасному світ. Після закінчення коледжу можна стати слюсарем, зварювальником, штукатуром, маляром, фрезерувальником чи будівельником.

Аграрні спеціальності. Це підійде для тих, хто любить тварин, природу та навколишнє середовище. Можна вступити на ветеринара, агронома, овочівника, кінолога, фермера тощо.