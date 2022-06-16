Червень, 16 в 16:19

Нині у Польщі перебувають майже 1,5 млн українців, які змушені були тікати від війни в Україні. Чимало з них поступово повертаються додому. Але більшість поки намагається облаштуватися у Польщі.

Понад 200 тис. вже знайшли роботу. Дехто працевлаштуватися не може, бо нікуди подіти дітей впродовж дня.

Факти підготували добірку безкоштовних центрів розвитку для дітей та закладів освіти.

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м.Варшава:

Безкоштовні заняття, Кімната забав для дітей Radosne URWISY, тел. 508 979 242, e-mail: radosneurwisy@wp.pl

Виховання та нагляд, Planeta Kreacji Akademia Twórczego Rozwoju, Sulejówek, тел. 503-694-313, 518-387-557

Безкоштовні заняття Кімната розваг для дітей Radosne URWISY, 508 979 242, radosneurwisy@wp.pl

Безкоштовна кімната для дітей, Терапевтичний Фонд ul. Nugat 3, tel. 533 355 888, mail: recepcja@terapeutyczna.org

м.Жешув

Центр психофізичного розвитку TUTU, Centrum Plaza-Rzeszów, вул. Рейтана 65, Жешув, 5 поверх.

Безпечний, дружній простір для українських та польських дітей віком від 5 до 15 років, що включає ігри, анімацію, арт-терапію та інші заходи з розвитку під наглядом білінгвальних спеціалістів: вихователів та психологів.

Коли: Будні дні, 7:30-17:30 години (догляд за дітьми 8:00-16:00).

Будні дні, 7:30-17:30 години (догляд за дітьми 8:00-16:00). Вимоги: Зареєструвати дитину може тільки законний опікун, який повинен мати посвідчення особи (наприклад, закордонний паспорт, чи PESEL, що краще)/

Заняття безкоштовні.

Контакти:

Номер телефону: +48 726 720 200

електронна пошта: tutu@psar.pl

м. Люблін

Галерея Лабіринт (Galeria Labirynt) спільно з Фундацією Зона зростання (Fundacja Strefa Dorastania), вул. Гродзька 5а – І поверх, Старе місто [ul. Grodzka 5a – parter, Stare Miasto]

Клуб для дітей та молоді біженців з України, який працює в Підвалі Лабіринту (Piwnica Labiryntu). Клуб забезпечує догляд за дітьми та молоддю, коли дорослим потрібно вирішувати справи в державних установах та інших місцях. Спокійна, тепла атмосфера. Мистецтво та різноманітні творчі заняття. Вихователі розмовляють українською. Діти будуть там увесь час з дорослими.

Коли: понеділок–п’ятниця: 10.00–16.00

Товариство Приятелів Дітей [Towarzystwo Przyjaciół Dzieci], вул. Нарутовіча 54 [ul. Narutowicza 54]

Коли: понеділок–п’ятниця: 9.00–14.00, субота–неділя: 10.00–15.00

Освітній центр пропонує дітям цікаві заняття, коли батьки можуть випити чашечку кави або чаю, а також скористатися Wi-Fi.

Академічний центр культури та медіа УМКС Хатка жака [Przestrzeń Wspólna “Chatki Żaka”], Radziszewskiego 16

Академічний центр культури та медіа УМКС Хатка жака надає доступ до свого простору для людей, які прибули до Любліна через війну в Україні. Усе сплановано таким чином, щоб заняття з дітьми могли відбуватися під наглядом батьків.

Заняття проводитимуться у співпраці з волонтерами з Факультету педагогіки та психології УМКС, а також співробітниками Академічного центру культури Хатка жака.

Програма включає між іншими: мистецькі та рухові заняття, анімацію для дітей та взаємне вивчення мов, які проводять українські студенти та співробітники.

м.Краків

Молодіжний центр

Безкоштовний догляд за дітьми, ігри, заходи та майстер-класи з україномовними та російськомовними волонетарми, Krupnicza 38, tel. 12 422 44 42.

Творчі майстерні для дітей і дорослих „Klinika zabawek”, ul. Kopernika 15A.

м.Познань

Fikołki CH Posnania: Торговий центр Posnania. Денний догляд з харчуванням для дітей з України (15 місць), Ігрова Кімната.

Загальна кімната для дітей у віці 3-7 років, ul. Wrocławska 25/3, записи: 694 659 554 (Maria)

Дитяча кімната для дітей з України, KnockKnock, ul. Rubież 19/1, tel./sms +48 518 731 123, tel./sms +48 531 509

м.Вроцлав:

Авторська Загальна Школа (budynek Galileo) безкоштовні розваги і спортивні заняття для дітей, безкоштовні психологічні консультації (також і для мам), пн-пт 16-20, ul. Fabryczna 13; тел: 690660828.