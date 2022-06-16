Через виїзд дітей за кордон не мають звільняти вчителів – профспілка педагогів

Червень, 16 в 15:02

Заступник голови Профспілки працівників освіти і науки України Сергій Романюк вважає, що на період воєнного стану не можна вносити зміни в бюджетне фінінсування освітньої сфери.

– Я думаю, що цифра 2 млн дітей виїхали за межі України – занадто велика, оскільки йшлося, що лише 3 млн людей залишили межі країни, і велика частина з них вже повернулася. Проте позиція профспілок тут дуже проста – на період воєнного стану не можна вносити зміни в бюджетне фінінсування, тобто не можна розподіляти освітню субвенцію за тією прогнозованою наповнюваністю класів, яка може виникнути в цей період. Адже ці діти можуть повернутися в будь-який момент, – пояснив на брифінгу представник профспілки.

За його словами, профспілка освітян наполягатиме на тому, щоб фінансувалися класи, які вже сформовано, незважаючи на те, що там на одну-дві дитини може стати менше.

– Тобто те, що частина дітей виїхали за кордон, не може бути підставою для скорочення штату педагогічних працівників. Я не кажу, що це вдасться легко зробити, але ми будемо працювати в цьому напрямку, – нголосив Романюк.