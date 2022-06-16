Червень, 16 в 15:37

У зв’язку з початком повномасштабної війни більшість підприємств почали скорочувати штат.

Чи можуть звільнити працівника під час воєнного стану та на яких умовах це відбувається – дізнавалися Факти ICTV.

Звільнення працівника в умовах війни

З початком введення воєнного стану в Україні почала поширюватися думка, що звільнити працівника в умовах війни неможливо. Це не так.

Зараз дивляться

Роботодавець має право звільнити свого підлеглого:

в період його тимчасової непрацездатності , а також під час відпустки

, а також не погоджувати це звільнення із профспілкою (якщо ви не є членом профспілкового органу);

(якщо ви не є членом профспілкового органу); у зв’язку зі скороченням штату.

Проте і тут є нюанси. Якщо ви перебуваєте у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами або відпустка по догляду за дитиною (до трьох років), то звільнити вас не мають права.

Також звільнення може відбуватися у зв’язку з ліквідацією підприємства, де ви працюєте. Проте у такому випадку роботодавець має попередити про це за два місяці.

– Так, сьогодні звільнення цілком можливе. Але зазвичай звільнення працівників відбувається за згодою сторін або за їхнім власним бажанням. Виходячи з цієї ситуації, що є зараз, також можливе звільнення і за ініціативою роботодавця, але треба попередити за два місці, і в подальшому скорочення, – каже начальниця відділу кадрів ТОВ СЛМ Новини Надія Калтименко.

При цьому роботодавець не може змусити вас писати заяву на звільнення, якщо, наприклад, не хоче сплачувати за вас податки.

Потрібна вагома підстава для звільнення: за згодою сторін, за власним бажанням або за відповідними статтями Кодексу законів про працю.

За що можуть звільнити

Цікаво, що звільнити вас під час воєнного стану можуть за прогул. Зокрема, перед тим як ухвалити рішення звільнити працівника за прогул, роботодавець повинен вислухати від нього пояснення.

Якщо в поясненні працівник зазначить, що виїхав на безпечну територію у зв’язку з воєнними діями на території України та з метою збереження свого життя та життя своїх рідних, роботодавцю варто визнати причину відсутності працівника на роботі поважною.

– Взагалі юристи не радять звільняти працівників за прогули. Бо сьогодні воєнний стан, і довести, що людина з неповажних причин не з’явилась на роботі, дуже важко, – зазначає Калтименко.

Якщо вас все одно звільнили, ви маєте право подати позов до суду. І суд, ймовірно, визнає причину вашого прогулу поважною та вас поновлять на посаді.

Також можливо, що ви отримаєте і компенсацію матеріальної шкоди від підприємства.

До речі, це стосується і тих, хто виїхав за кордон. У Держпраці пояснюють, що звільнення працівників під час воєнного стану має відбуватися за процедурами, передбаченими чинним законодавством (за власним бажанням та за угодою сторін здійснюється на підставі заяви працівника).