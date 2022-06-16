Червень, 16 в 12:01

Свято Тіла і Крові Христових (Boże Ciało, чи латинською Сorpus Cristi) – так називають свято, яке у Польщі відзначають на одинадцятий день після П’ятидесятниці чи на 60-й день після Великодня. Цьогоріч це 16 червня. Традиційно в польських містах цього дня відбувається велика релігійна хода. Яких традицій дотримуються поляки? І чи це вихідний день?

Історія святкування

Свято Божого Тіла відзначається на згадку про перетворення хліба і вина в тіло і кров Ісуса Христа. Цього дня в костелах відбуваються урочисті меси, а також хресні ходи вулицями міста.

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Свято виникло в XIII столітті. 1251 року Святи Престол підтвердив це свято для Льєзької єпархії, а вже 1264 року папа Урбан IV зробив його обов’язковим для всієї Церкйви.

Тіло Христове є святом, під час якого католики зобов’язані відвідувати Святу Месу. Але не зобов’язані брати участь у хресній ході.

У свята Божого Тіла немає чіткої дати в календарі. Його відзначають у наступний четвер після Дня Святої Трійці. Цьогоріч воно припадає на 16 червня, і цей день є вихідним, а в деяких державних установах Польщі вихідним є й наступний день, 17 червня.

Процесія, пелюстки троянд та патріотизм

У давні часи під час цього свята організовували багатолюдні процесії зі Святими Дарами, які могли тривати кілька днів. Традиційними також є процесії в костелі, які прямують до чотирьох вівтарів, що асоціюються із чотирма сторонами світу.

Урочисті релігійні процесії можна побачити на вулицях багатьох міст та сіл Польщі. Під час таких дійств по вулицях йдуть служителі костелу з хоругвами й іконами та віряни на чолі із священиком. Перед процесією маленькі дівчатка в білих сукнях розсипають пелюстки троянд. Хода може відбуватися як на вулицях, так і навколо храму.

У цей день організовують вистави на біблійні теми, читають вірші та притчі. Символом свята є квіти. Ними прикрашають вівтарі у храмах, вулиці та будинки.

Сучасні поляки в свято Тіла і Крові Христових не працюють і утримуються від роботи, якщо вона не є необхідною. Віряни неодмінно відвідують святкову месу.

Кульмінацією святкування є освячення вінків із цілющих трав. У вінках використовували м’яту, липу, чебрець, конюшину, ромашку та інші трави.

У Польщі участь у ході часто пов’язували з виявом патріотичних почуттів і національної приналежності. Після Другої світової війни ці процесії для багатьох вірян були ознакою єдності народу та віри. Це не подобалося комуністичній атеїстичній владі, яка неодноразово забороняла їх влаштовувати.

Урочиста хода 16 червня

Варшава. 16 червня у Варшаві відбудеться Центральна процесія Божого тіла. Це буде традиційна хода вулицями міста. Церемонія розпочнеться богослужінням в Архікафедральній базиліці мучеництва Івана Хрестителя у Варшаві у Старому місті. Після святої меси від базиліки вирушить процесія з Пресвятим Таїнством.

Хода пройде вулицями Świętojańska, до Замкової площі, Бернардинської площі до першого вівтаря, розташованого при академічному костелі с. Святої Анни на Бернардинський площі.

Потім процесія рушить до другого вівтаря семінарійного храму.

Третій вівтар розташовуватиметься біля пам’ятника бл. Кардиналу Стефану Вишинському біля костелу сестер-візиток, а четвертий, за традицією, на площі Маршала Юзефа Пілсудського. Там виголосить проповідь Варшавський митрополит.

Краків. Архієпископ Марек Єдрашевський закликає взяти участь у краківській центральній процесії, якій передуватиме Свята Меса о 9.00 біля вівтаря Соборної базиліки у Вавелі.

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Процесія, яка вирушить з Вавеля, зупиниться біля чотирьох вівтарів, побудованих вздовж Королівської дороги: поряд з церквами св. Ідзі, святих апостолів Петра і Павла, св. Адальберта на площі Ринок і базиліці Святої Марії. Кульмінацією церемонії стане свята Меса біля вівтаря, встановленого перед костелом Святої Марії.