Маляр сказала, коли військовослужбовці отримають зарплату за травень

Червень, 16 в 20:54

За травень Міністерство оборони України перерахувало до військових частин грошове забезпечення та додаткову винагороду на загальну суму 60,1 млрд грн, повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

За її словами, з перерахованих коштів майже 26 млрд грн – це додаткова винагорода за безпосередню участь у бойових діях.

Вона наголосила, що перерахування триватиме приблизно до понеділка, 20 червня.

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– Нагадаю, що зарахування коштів безпосередньо на рахунки військовослужбовцям частини здійснюють самостійно. Між перерахуванням від Міноборони і виплатою може пройти деякий час, – пояснила Маляр, тому просить не хвилюватися – процес відстежується.

Військовослужбовці ЗСУ зараз отримують щомісячне грошове забезпечення (зарплату) відповідно до своєї посади, звання та вислуги, а також додаткову грошову винагороду, яка встановлена на період воєнного стану.

Зокрема, військові, які безпосередньо не залучені до ведення бойових дій, отримують 30 тис. грн додаткової винагороди – це приблизно 1 тис. грн на день.

Ті, хто зараз на передовій, мають право на додаткові 100 тис. грн на місяць – це близько 3 тис. грн на день.