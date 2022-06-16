Маляр сказала, коли військовослужбовці отримають зарплату за травень
За травень Міністерство оборони України перерахувало до військових частин грошове забезпечення та додаткову винагороду на загальну суму 60,1 млрд грн, повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.
За її словами, з перерахованих коштів майже 26 млрд грн – це додаткова винагорода за безпосередню участь у бойових діях.
Вона наголосила, що перерахування триватиме приблизно до понеділка, 20 червня.
– Нагадаю, що зарахування коштів безпосередньо на рахунки військовослужбовцям частини здійснюють самостійно. Між перерахуванням від Міноборони і виплатою може пройти деякий час, – пояснила Маляр, тому просить не хвилюватися – процес відстежується.
Військовослужбовці ЗСУ зараз отримують щомісячне грошове забезпечення (зарплату) відповідно до своєї посади, звання та вислуги, а також додаткову грошову винагороду, яка встановлена на період воєнного стану.
Зокрема, військові, які безпосередньо не залучені до ведення бойових дій, отримують 30 тис. грн додаткової винагороди – це приблизно 1 тис. грн на день.
Ті, хто зараз на передовій, мають право на додаткові 100 тис. грн на місяць – це близько 3 тис. грн на день.