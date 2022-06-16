Червень, 16 в 9:36

У результаті повномасштабної війни, яку розв’язала Росія проти України, мільйони українців змушені були стати внутрішньо переміщеними особами. Тому держава вирішила підтримати ВПО та надати їм соціальні щомісячні виплати.

Проте на сьогодні ще не усі зареєстровані ВПО отримали свої 2 тис. грн. Що робити, якщо не приходить державна допомога для ВПО, дізнавалися Факти ICTV.

Чому можуть не приходити виплати

Передусім на це впливає велика кількість заявок на отримання допомоги. Майже пів мільйона українців подали заявку на соціальні виплати через Дію.

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Велика їх частина наразі доопрацьовується, відповідно, це займає певний час.

Очільниця Мінсоцполітики Марина Лазебна закликала усіх, хто подав заявки, не хвилюватися, адже за заявами, поданими до кінця квітня, міністерство виплачує допомогу за березень та квітень.

Тому, якщо ви досі чекаєте на виплати за березень та квітень, вони 100% надійдуть вам найближчим часом. Необхідно трошки почекати.

Також варто наголосити, що починаючи з травня, виплати ВПО, які повернулися додому – скасовуються. Чекати на них не варто.

Виплати від держави продовжать отримувати лише ті переселенці, житло яких розташоване у зоні бойових дій і вони не можуть повернутися додому. А також ті, у кого пошкоджене майно.

Що робити, якщо не приходять виплати ВПО

Якщо ви зареєструвалися через Дію та маєте статус ВПО, але виплат досі немає, необхідно трішки зачекати. Ваша заявка прийнята, тож найближчим часом вам надійдуть виплати за березень та квітень.

Якщо ж ви реєструвалися як ВПО через ЦНАП та подавали заявку на допомогу там, щоб її отримати, ви можете звернутись до управлінь соцзахисту за місцем проживання або тимчасового перебування, або до ЦНАПів.

Там вам повідомлять причину затримки допомоги, або ж перерахують виплати.

З собою у вас має бути довідка внутрішньо переміщеної особи державного зразка.

Передусім варто перевірити, чи входить ваша область або громада до переліку тих, кому ще надаються державні виплати ВПО. Якщо ж ні, грошей за травень ви не отримаєте, проте вам обов’язково мають перерахувати виплати за березень та квітень.

Актуальну інформацію про громади в районах бойових дій чи під тимчасовою окупацією, жителі яких зі статусом ВПО мають право на грошову допомогу, можна відстежувати на онлайн-карті.