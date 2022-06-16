Обурює самодурство та зневага до гідності вчителя місцевих керівників – Горбачов

Червень, 16 в 16:11

Освітній омбудсмен України Сергій Горбачов назвав справжню проблему, з якою стикються педагогічні працівники в умовах воєнного стану.

– Обмеження щодо зарплат та відпусток під час воєнного стану запроваджені законно, це треба прийняти як факт і жити в цих умовах. Але мене набагато більше турбує інше, гнітить, обурює і просто вибиває з колії – це самодурство та абсолютна зневага до гідності вчителя місцевих керівників, – сказав він під час брифінгу.

За його словами, у деяких тимчасово окупованих регіонах вчителі отримують зарплату, а, наприклад, у Херсоні – ні.

– Там всі повтікали і нема кому вирішити це питання. Дуже багато звернень з Харківської області, було також багато скарг із Києва. Тобто у нас у лідерах зневаги до прав вчителя – окуповані території, Харків і Київ. На щастя, Київ відреагував на звернення мої та вчителів. Припинили ламати людей через коліно, змушуючи писти заяви з свій рахунок, – наголосив Горбачов.