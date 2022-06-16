Оксана Соколова: Московські ЗМІ заявили про сенсаційну знахідку в Маріуполі

Червень, 16 в 18:26

У новому дайджесті європейської підтримки ведуча ICTV Оксана Соколова розбила черговий фейк, який розповсюдила російська пропаганда.

У проєкті Євротиждень Оксана Соколова, за підтримки своєї команди Фактів тижня на ICTV, розповідає про покрокову допомогу від партнерів з Євросоюзу, що надходить нам кожного дня.

Зокрема, минулого тижня Єврокомісія запустила проєкт на €7,25 млн для підтримки роботи Міжнародного кримінального суду.

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Єврокомісія також створила нові можливості для українських стартапів через Європейську інноваційну раду. €20 млн будуть розподілені між двома сотнями маленьких технологічних компаній. Це допоможе українським інноваторам вийти на європейські ринки і стати рушійною силою для відновлення економіки нашої країни.

Окрім європейської допомоги, керівниця Фактів тижня на ICTV загострила увагу на російській пропаганді, яка не перестає “пробивати дно”.

– Росія продовжує штампувати фейки, моделюючи вигідну для себе, але неіснуючу реальність. Чергову порцію розібрали на ресурсі EUvsDisinfo. Московські ЗМІ заявили про “сенсаційну” знахідку в Маріуполі – документ, який, мовляв, “загубив” полк Азов, а доблесні російські журналісти знайшли. Виявляється, що азовці мали “наказ” розміщувати вогневі позиції у населених пунктах, поблизу шкіл, – розповідає Оксана.

Документ пропагандисти видавали нібито за справжній, тому що написаний українською мовою, але підробку засвітив масний ляп – шпамп Секретно.

– Ніяк не відвикнуть росіяни від старих радянських установок. То в КДБ колись був гриф Совершенно секретно. Але цей гриф давно не використовується в українській документації. У нас давно вже офіційно українське слово Таємно. Насправді це Кремль наказує базуватися в школах і обстрілювати наші лікарні, – підкреслює ведуча.

Довіряйте лише перевіреним джерелам. Стежте за дайджестом європейської підтримки.