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Факти / Україна / Суспільство

Після перемоги України на Євробаченні 68 дітей назвали іменем Стефанія

Юля Захарченко, редакторка стрічки
Після перемоги України на Євробаченні 68 дітей назвали іменем Стефанія
Фото: Pexels

Після перемоги України на щорічному пісенному конкурсі Євробачення 2022 наші громадяни частіше називають діток іменем Стефанія. Український гурт Kalush створив пісню про маму Стефанію, з якою виборов перше місце.

За даними Міністерства юстиції України, вже щонайменше 68 дівчаток назвали іменем Стефанія.

– Поки весь світ наспівує рядки гурту Kalush про маму Стефанію, яка перемогла на пісенному конкурсі Євробачення-2022, українці все частіше називають своїх діточок цим ім’ям. З моменту перемоги України у конкурсі 68 діток отримали ім’я Стефанія, – наголосили у Мінюсті.

Kalush — український реп-гурт, заснований у 2019 році. Музичний колектив отримав право представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення з піснею Стефанія, присвяченій матері фронтмену гурту. У середині травня Kalush став переможцем Євробачення-2022.

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Джерело: Мін’юст
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