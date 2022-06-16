Після перемоги України на Євробаченні 68 дітей назвали іменем Стефанія
Після перемоги України на щорічному пісенному конкурсі Євробачення 2022 наші громадяни частіше називають діток іменем Стефанія. Український гурт Kalush створив пісню про маму Стефанію, з якою виборов перше місце.
За даними Міністерства юстиції України, вже щонайменше 68 дівчаток назвали іменем Стефанія.
– Поки весь світ наспівує рядки гурту Kalush про маму Стефанію, яка перемогла на пісенному конкурсі Євробачення-2022, українці все частіше називають своїх діточок цим ім’ям. З моменту перемоги України у конкурсі 68 діток отримали ім’я Стефанія, – наголосили у Мінюсті.
Kalush — український реп-гурт, заснований у 2019 році. Музичний колектив отримав право представляти Україну на пісенному конкурсі Євробачення з піснею Стефанія, присвяченій матері фронтмену гурту. У середині травня Kalush став переможцем Євробачення-2022.